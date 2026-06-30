A qué hora es el Costa de Marfil - Noruega y dónde ver hoy el partido del Mundial 2026 gratis por TV y en directo

Costa de Marfil y Noruega se enfrentan hoy martes 30 de junio en el AT&T Stadium en los dieciseisavos de la Copa Mundial de Fútbol de 2026. Te contamos a qué hora es el Costa de Marfil - Noruega y dónde ver el partido en España.

Después de vencer a Curazao en la última fecha, los elefantes aseguraron su boleto hacia la fase de eliminación directa de la competencia, logrando sobreponerse de la derrota sobre el minuto que sufrieron contra Alemania y que les hizo dudar de su clasificación hasta las instancias finales.

Sin embargo, la participación del combinado de Emerse Faé quedó un poco opacada tras las polémicas declaraciones de Bastian Schweinsteiger, mítico futbolista alemán que fue tachado de hacer declaraciones racistas tras describir el juego marfileño como "un poco africano, un poco ortodoxo, un poco salvaje, y quizás también un poco menos condicionado por la táctica".

Ante estas palabras, Faé defendió el desempeño de su equipo, comentando que no está de acuerdo con el astro bávaro y que, en cambio, lo único que pueden hacer es "demostrar que no solo jugamos físicamente, sino también táctica y técnicamente", considerando que sus declaraciones surgen porque "tal vez haya caído en el olvido y necesite un poco de atención".

Por su parte, los nórdicos lograron sumar dos victorias en sus primeras apariciones durante esta edición mundialista, lo que les permitió bajar las revoluciones de cara al enfrentamiento con Francia en la última fecha, durante el cual fueron goleados tras una actuación estelar de Ousmane Dembélé.

Ante las críticas por poner titulares alternativos a los habituales, Ståle Solbakken aseguró: "Lo haría todos los días de la semana. No hay que dedicarle más tiempo. Lo hacemos pensando en los aficionados de Noruega y de aquí. Querían ver a Erling [Haaland], a Martin [Odegaard] y a otros jugadores. Pero estamos aquí para llegar lo más lejos posible”, explicó.

Empero, lo lamenta por aquellos asistentes que hayan querido ver a las estrellas noruegas. "Es lo único por lo que puedo sentir un poco de remordimiento. Pero les hemos dado un par de victorias, así que han tenido la oportunidad de ver más partidos. No debemos ser ese país ingenuo que viene aquí a jugar sin seriedad. Tengo que tomar las decisiones que considero correctas para llegar lo más lejos posible”, sentenció.

HORARIO DEL COSTA DE MARFIL - NORUEGA DEL MUNDIAL 2026

El partido entre Costa de Marfil y Noruega, correspondiente a los dieciseisavos del Mundial de Fútbol de 2026, se disputa hoy martes 30 de junio a las 19:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL COSTA DE MARFIL - NORUEGA DEL MUNDIAL 2026

En España, el partido del Mundial 2026 entre Costa de Marfil y Noruega se podrá ver en directo y online a través de DAZN Spain, DAZN Mundial y Movistar+.

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