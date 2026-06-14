A qué hora es el Costa de Marfil - Ecuador y dónde ver hoy el partido del Mundial 2026 gratis por TV y en directo

Costa de Marfil y Ecuador se enfrentan hoy lunes 15 de junio en el Lincoln Financial Field en una nueva fecha de la Copa Mundial de Fútbol de 2026. Te contamos a qué hora es el Costa de Marfil - Ecuador y dónde ver el partido en España.

Así, pues, el combinado marfileño vuelve al máximo escenario del fútbol internacional luego de una prologada ausencia de 12 años, encadenando tres victorias consecutivas en los amistosos previos al campeonato (Francia, Escocia y Corea del Sur) en pos de envalentonar sus posibilidades de llegar a la fase de eliminación directa por primera vez en su historia.

Si bien nunca se han enfrentado al equipo sudamericano, los dirigidos por Emerse Faé solo han perdido una de sus últimas nueve citas internacionales, mostrando una solidez defensiva que puede rivalizar con la misma de los ecuatorianos, quienes se han asentado esta temporada por las cualidades de referentes de esta temporada como Willian Pacho y Piero Hincapié.

Por su parte, Ecuador viene de presentar unas eliminatorias de CONMEBOL históricas al asumir el segundo lugar de la clasificación tan solo por detrás de Argentina, solidificándose como una selección que no solo puede dar la sorpresa, sino que directamente se le debería tener expectativa de una participación profunda en el torneo.

Contando amistosos internacionales y partidos clasificatorios, la escuadra de Sebastián Beccacece acumula 11 empates y ocho victorias consecutivas, siendo que no pierden desde su derrota ante Brasil en septiembre de 2024, consagrando la obviedad de que es una de las selecciones que llega en mejor estado de forma para afrontar la cita mundialista.

HORARIO DEL COSTA DE MARFIL - ECUADOR DEL MUNDIAL 2026

El partido entre Costa de Marfil y Ecuador, correspondiente a la nueva fecha del Mundial de Fútbol de 2026, se disputa hoy en la madrugada del domingo 14 de junio al lunes 15 de junio a la 01:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL COSTA DE MARFIL - ECUADOR DEL MUNDIAL 2026

En España, el partido del Mundial 2026 entre Costa de Marfil y Ecuador se podrá ver en directo y online a través de DAZN Spain, DAZN Mundial y Movistar+.

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