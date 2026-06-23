MUNDIAL 2026
A qué hora es el Colombia - RD Congo y dónde ver hoy el partido del Mundial 2026 gratis por TV y en directo
Colombia y RD Congo se enfrentan con motivo de una nueva jornada de la fase de grupos de la Copa Mundial de Fútbol de 2026
Simula el Mundial 2026 desde la fase de grupos hasta la final
Colombia y RD Congo se enfrentan hoy miércoles 24 de junio en el Estadio Akron en una nueva fecha de la Copa Mundial de Fútbol de 2026. Te contamos a qué hora es el Colombia - RD Congo y dónde ver el partido en España.
De la mano de un Luis Díaz protagónico, el combinado de Néstor Lorenzo cumplió con las expectativas y venció a Uzbekistán (3-1), sumando tres puntos que lo sitúan como único líder del Grupo K y, ante el empate de Portugal, como principal favorito para quedar en el primer lugar.
Haciendo uno de los mejores debuts de las selecciones de CONMEBOL de la competencia, La Tricolor busca su pase a la fase de eliminación directa ante el conjunto que hizo historia al empatar con los lusos, pero partiendo como la clara favorita para llevarse los tres puntos.
Por su parte, la República Democrática del Congo dirigida por Sébastien Desabre se presenta con el alirón anímico obtenido tras no solo anotar su primer gol en la historia de los Mundiales ante la mejor plantilla que Portugal ha tenido en su historia, sino también por cómo ello se traduce en posibilidades numéricas de avanzar de fase.
Considerando el sistema de clasificación que incluye a los mejores terceros de los diferentes grupos de la presente etapa, el seleccionador francés tiene claro que "si ganamos uno de los dos próximos partidos, estaremos clasificados”, aunque reconoce que es "un grupo muy abierto".
HORARIO DEL COLOMBIA - RD CONGO DEL MUNDIAL 2026
El partido entre Colombia y RD Congo, correspondiente a la nueva fecha del Mundial de Fútbol de 2026, se disputa hoy en la madrugada del martes 23 al miércoles 24 de junio a las 04:00 (CET) en España.
DÓNDE VER EL COLOMBIA - RD CONGO DEL MUNDIAL 2026
En España, el partido del Mundial 2026 entre Colombia y RD Congo se podrá ver en directo y online a través de DAZN Spain, DAZN Mundial y Movistar+.
También puedes seguir toda la jornada del Mundial 2026 a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.
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