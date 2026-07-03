A qué hora es el Colombia - Ghana y dónde ver hoy el partido del Mundial 2026 gratis por TV y en directo

Colombia y Ghana se enfrentan hoy sábado 4 de julio en el Arrowhead Stadium en los dieciseisavos de la Copa Mundial de Fútbol de 2026. Te contamos a qué hora es el Colombia - Ghana y dónde ver el partido en España.

En este sentido, la Tricolor no solo no decepcionó sino que, hasta cierto punto, sorprendió al mundo del fútbol tras quedarse con el liderato del Grupo K, aprovechando el dubitativo rendimiento de Portugal para afianzar la noción de que, en la Copa del Mundo, las predicciones siempre pueden fallar.

Tras vencer a Uzbekistán y al Congo, los de Néstor Lorenzo firmaron su primer puesto al empatar con los lusos; un enfrentamiento que muchos consideran que tuvo que haber culminado en conquista cafetera por un gol cuestionablemente anulado a Dávinson Sánchez.

"Colombia hizo un partidazo de inicio a final, lo fue a buscar y creo que merecimos ganar", aseguró el entrenador argentino. "Medirse con un rival así como Portugal es meritorio, como lo es jugar con este calor de Miami, fue como si estuviéramos en Barranquilla", sentenció.

Por su parte, a diferencia del primer puesto de Colombia, los dirigidos por Carlos Queiroz se clasificaron como uno de los mejores terceros de la competición, porducto de una victoria y un empate que le otorgaron los cuatro puntos necesarios para que los ghaneses pudiesen sumarse a la etapa de eliminación directa.

Pese a ello, el seleccionador portugués se mostró crítico con el formato de 48 equipos de la edición actual, afirmando que "reduce el valor y significado" del torneo. “Participar en la Copa del Mundo debería ser algo excepcional. Incluso los partidos de clasificación en Europa y en África pierden su sentido y su significado porque son demasiados”, declaró.

“Hoy en día es el dinero el que manda y ya no se le llama fútbol, sino dinero-ball. Yo prefiero ver la Copa del Mundo como un acontecimiento excepcional que debe tener mucho significado y por el que haya que luchar para estar allí”, opinó Queiroz, desviando la atención de lo netamente futbolístico hacia las reiteradas críticas que ha recibido la organización de la FIFA.

HORARIO DEL COLOMBIA - GHANA DEL MUNDIAL 2026

El partido entre Colombia y Ghana, correspondiente a los dieciseisavos del Mundial de Fútbol de 2026, se disputa hoy en la madrugada del viernes 3 de julio al sábado 4 de julio a las 03:30 (CET) en España.

DÓNDE VER EL COLOMBIA - GHANA DEL MUNDIAL 2026

En España, el partido del Mundial 2026 entre Colombia y Ghana se podrá ver en directo y online a través de DAZN Spain, DAZN Mundial y Movistar+.

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