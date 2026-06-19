A qué hora es el Brasil - Haití y dónde ver hoy el partido del Mundial 2026 gratis por TV y en directo

Brasil y Haití se enfrentan hoy sábado 20 de junio en el Lincoln Financial Field en una nueva fecha de la Copa Mundial de Fútbol de 2026. Te contamos a qué hora es el Brasil - Haití y dónde ver el partido en España.

La Verdeamarela vuelve al terreno de juego después de empatar con Marruecos en su debut mundialista, dejando sensaciones de duda al no encontrar un juego cohesionado y constante de manera colectiva ni disfrutar de individualidades lo suficientemente desequilibrantes, salvo el chispazo de Vinícius Júnior en su gol, para decantar el marcador a su favor.

Consecuentemente, comparte con la selección africana el segundo lugar de la división, y cualquier resultado diferente a sumar tres puntos en esta nueva contienda, la más asequible que tendrá durante toda la fase de grupos, podría hacer titubear al conjunto de Carlo Ancelotti de cara a clasificarse para el período de eliminación directa.

Por su parte, Haití perdió ante Escocia en la fecha pasada por la mínima, pero dejando vestigios de un fútbol infravalorado que recuerda que, en la cita mundialista del fútbol, no puedes confiarte ni de la historia ni de las estadísticas, pues cualquier selección tiene la capacidad para dificultar cualquier enfrentamiento.

Con más pases, precisión y remates que sus adversarios, el combinado dirigido por Sébastien Migné puede estar satisfecha con su participación en la primera jornada, y aunque ahora han de enfrentarse al titán del Grupo C, casos recientes como los de Cabo Verde ante España y la República Democrática del Congo ante Portugal son ejemplos perfectos de que es posible contrariar las predicciones.

HORARIO DEL BRASIL - HAITÍ DEL MUNDIAL 2026

El partido entre Brasil y Haití, correspondiente a la nueva fecha del Mundial de Fútbol de 2026, se disputa hoy en la madrugada del viernes 19 de junio al sábado 20 de junio a las 02:30 (CET) en España.

DÓNDE VER EL BRASIL - HAITÍ DEL MUNDIAL 2026

En España, el partido del Mundial 2026 entre Brasil y Haití se podrá ver en directo y online a través de DAZN Spain, DAZN Mundial y Movistar+.

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