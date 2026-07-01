A qué hora es el Bélgica - Senegal y dónde ver hoy el partido del Mundial 2026 gratis por TV y en directo

Bélgica y Senegal se enfrentan hoy miércoles 1 de julio en el Lumen Field en los dieciseisavos de la Copa Mundial de Fútbol de 2026. Te contamos a qué hora es el Bélgica - Senegal y dónde ver el partido en España.

Los dirigidos por Rudi García se presentan luego de una difícil fase de grupos. A pesar de mantener el invicto, sus dos primeras participaciones culminaron en empate (Egipto e Irán), y no fue sino hasta la última fecha contra Nueva Zelanda que pudieron asegurar su presencia en la etapa de eliminación directa.

"No podemos decir que el Mundial haya empezado de verdad, pues solo hemos jugado tres partidos, pero nuestro nivel mejora a medida que avanza el torneo", reconoció el entrenador francés, quien invirtió gran parte de sus últimas declaraciones en defender a los veteranos de la selección belga.

"Confío en todos, sobre todo en el núcleo y en mis líderes. Mi mayor sueño es que se despidan del fútbol internacional por la puerta grande. Estos jugadores solo pueden responder en un lugar: el terreno de juego, y eso es lo que han hecho. Tomad a Leandro [Trossard] como ejemplo: la afición y los medios extranjeros no le valoran lo suficiente por lo que aporta a la selección, pero ha vuelto a responder con fuerza en el campo, y no tengo nada más que añadir al respecto", finalizó.

Con aún más dificultades, aunque también dependiendo de la última fecha para garantizar su permanencia, los senegaleses cayeron en sus dos primeras disputas del torneo, y solo lograron clasificarse como el octavo mejor tercero al golear a Irak (5-0).

Estos inconvenientes para clasificarse son comprensibles al considerar que compartían grupo con Francia y Noruega, pero ni siquiera las estadísticas acompañan al combinado de Pape Thiaw: Bélgica ha logrado resultados positivos en cinco de sus seis partidos mundialistas ante equipos africanos (3V, 2E), y Senegal ha caído en sus últimos cuatro partidos mundialistas ante selecciones europeas.

"Creo que podíamos haberlo hecho mejor", declaró Thiaw en alusión a la fase de grupos. "Pero después, ya pasó. Queda atrás. Había que cometer menos errores que los rivales. Sobre todo, sabemos que en este Mundial, a veces, los partidos se deciden por detalles. Hay errores que cometimos y que no debíamos cometer. Después, es así. Corregimos. En este partido está bien. Jugamos. Había que ganar este partido ante una selección iraquí que había venido para ganar y esperar clasificarse después. Pero salió como queríamos. Marcamos muchos goles. Es muy bueno para los jugadores. Felicidades a ellos", prosiguió.

HORARIO DEL BÉLGICA - SENEGAL DEL MUNDIAL 2026

El partido entre Bélgica y Senegal, correspondiente a los dieciseisavos del Mundial de Fútbol de 2026, se disputa hoy miércoles 1 de julio a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL BÉLGICA - SENEGAL DEL MUNDIAL 2026

En España, el partido del Mundial 2026 entre Bélgica y Senegal se podrá ver en directo y online a través de DAZN Spain, DAZN Mundial y Movistar+.

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