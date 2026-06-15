A qué hora es el Bélgica - Egipto y dónde ver hoy el partido del Mundial 2026 por TV y en directo

Bélgica y Egipto se dan cita en el Estadio de Seattle, Estados Unidos, este lunes 15 de junio para enfrentarse en la primera jornada de la fase de grupos del Mundial 2026. El partido, que se disputará unas horas después del partido de España contra Arabia Saudí, servirá para abrir el grupo G, en el que también aparecen Irán y Nueva Zelanda.

Belgas y egipcios protagonizan uno de los enfrentamientos más atractivos de la jornada mundialista. Bélgica llega al torneo como uno de los grandes equipos a seguir; después de quedarse lejos de las expectativas en la última Copa del Mundo, el conjunto capitaneado por Kevin De Bruyne en el centro del campo debe dar un paso adelante para ser tomada como unas de las referencias a nivel mundial.

Bélgica se mantuvo invicta durante los amistosos previos al Mundial 2026 / SPORT

Una situación parecida es la que afronta Egipto, que encara su estreno con el objetivo de dar un golpe sobre la mesa en un grupo en el que cada punto puede ser decisivo. El objetivo es demostrar que puede competir de tú a tú contra una selección de primer nivel; con Salah como gran referencia ofensiva y buscará puntuar en un estreno exigente, consciente de que un buen resultado ante Bélgica les pondría por delante y con buenas opciones en el grupo G.

¿A qué hora es el Bélgica - Egipto del Mundial 2026?

El partido entre Bélgica y Egipto, correspondiente a la jornada 1 de la fase de grupos del Mundial 2026, se disputará hoy lunes 15 de junio a las 21:00 horas (CEST).

¿Dónde ver el Bélgica - Egipto del Mundial 2026 por TV y online?

En España, el partido entre Bélgica y Egipto de la fase de grupos del Mundial 2026 se podrá ver a través de la plataforma de pago DAZN, que ha adquirido los derechos de la competición. La emisión del encuentro correrá al cargo de DAZN Mundial.

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