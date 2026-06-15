Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
España - Cabo VerdeEspaña - Cabo VerdeTopuriaJan VirgiliDónde ver TopuriaCucurella fichaje Real MadridLey de Propiedad HorizontalHorario Uruguay - Arabia SaudíMercado de fichajesCucurellaJustin GaethjeMakhachevChampions BarcelonaCuándo juega Barça final ValenciaVuelta Málaga AlmeríaHorarios MotoGP República ChecaLesión AraujoMundial 2026Partidos Mundial 2026 hoyEtapa 8 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026Noticias BarçaDónde juega EspañaNormas DGTDerrama vecinosGiorgina UzcateguiCalendario España MundialSimulador MundialParches Mundial 2026Cuadro Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Grupos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin

MUNDIAL 2026

A qué hora es el Bélgica - Egipto y dónde ver hoy el partido del Mundial 2026 por TV y en directo

Cuándo juega Bélgica contra Egipto y en qué canal de TV ver la jornada 1 de la fase de grupos Mundial 2026 desde España

Thibaut Courtois, en un partido con Bélgica

Thibaut Courtois, en un partido con Bélgica / OLIVIER MATTHYS / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Alguer Tulleuda Bonifacio

Alguer Tulleuda Bonifacio

Barcelona

Bélgica y Egipto se dan cita en el Estadio de Seattle, Estados Unidos, este lunes 15 de junio para enfrentarse en la primera jornada de la fase de grupos del Mundial 2026. El partido, que se disputará unas horas después del partido de España contra Arabia Saudí, servirá para abrir el grupo G, en el que también aparecen Irán y Nueva Zelanda.

Belgas y egipcios protagonizan uno de los enfrentamientos más atractivos de la jornada mundialista. Bélgica llega al torneo como uno de los grandes equipos a seguir; después de quedarse lejos de las expectativas en la última Copa del Mundo, el conjunto capitaneado por Kevin De Bruyne en el centro del campo debe dar un paso adelante para ser tomada como unas de las referencias a nivel mundial.

Bélgica se mantuvo invicta durante los amistosos previos al Mundial 2026

Bélgica se mantuvo invicta durante los amistosos previos al Mundial 2026 / SPORT

Una situación parecida es la que afronta Egipto, que encara su estreno con el objetivo de dar un golpe sobre la mesa en un grupo en el que cada punto puede ser decisivo. El objetivo es demostrar que puede competir de tú a tú contra una selección de primer nivel; con Salah como gran referencia ofensiva y buscará puntuar en un estreno exigente, consciente de que un buen resultado ante Bélgica les pondría por delante y con buenas opciones en el grupo G.

¿A qué hora es el Bélgica - Egipto del Mundial 2026?

El partido entre Bélgica y Egipto, correspondiente a la jornada 1 de la fase de grupos del Mundial 2026, se disputará hoy lunes 15 de junio a las 21:00 horas (CEST).

¿Dónde ver el Bélgica - Egipto del Mundial 2026 por TV y online?

En España, el partido entre Bélgica y Egipto de la fase de grupos del Mundial 2026 se podrá ver a través de la plataforma de pago DAZN, que ha adquirido los derechos de la competición. La emisión del encuentro correrá al cargo de DAZN Mundial.

Noticias relacionadas

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Mundial 2026 a través de nuestras narraciones en directo, crónicas y las mejores declaraciones de los protagonistas, así como el análisis de los partidos clave de la mano de nuestro equipo especial.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL