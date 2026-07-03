A qué hora es el Australia - Egipto y dónde ver hoy el partido del Mundial 2026 gratis por TV y en directo

Australia y Egipto se enfrentan hoy viernes 3 de julio en el AT&T Stadium en los dieciseisavos de la Copa Mundial de Fútbol de 2026. Te contamos a qué hora es el Australia - Egipto y dónde ver el partido en España.

Los Canguros del Fútbol arriban a la instancia de eliminación directa después de quedar en el segundo lugar del Grupo D, donde un empate con Paraguay y una victoria contra Turquía fueron suficientes para garantizar su permanencia en el torneo más allá de la fase inicial.

Frente a los egipcios, el combinado australiano solo tiene un único registro en el terreno de juego, el cual culminó en victoria para los oceánicos en una época durante la que, sin embargo, la escuadra africana no era el portento regional que es a día de hoy.

Además, los de Tony Popovic tienen el peso de ser la última selección de la Confederación Asiática de Fútbol con vida, por lo que su responsabilidad, por más imperceptible que sea, aumenta un poco más en lo anímico.

Contrariamente, la Egipto de Mohamed Salah se encuentra en un gran estado de forma, sumando dos empates y una victoria que no solo reflejan su invicto sino que, además, demuestran que pudieron haber sido los líderes de un Grupo G que compartieron con la temible Bélgica.

"Daremos lo mejor de nosotros y aprovecharemos las oportunidades, pese a las lesiones y la suspensión de Muhannad Lashin", comentó Hossam Hassan después de la clasificación de los faraones. "No me preocupan las bajas y pido a todos que sean optimistas, porque no tengo miedo y confío en todos los jugadores", sentenció.

HORARIO DEL AUSTRALIA - EGIPTO DEL MUNDIAL 2026

El partido entre Australia y Egipto, correspondiente a los dieciseisavos del Mundial de Fútbol de 2026, se disputa hoy viernes 3 de julio a las 20:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL AUSTRALIA - EGIPTO DEL MUNDIAL 2026

En España, el partido del Mundial 2026 entre Australia y Egipto se podrá ver en directo y online a través de DAZN Spain, DAZN Mundial y Movistar+.

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