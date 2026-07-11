A qué hora es el Argentina - Suiza hoy y dónde ver los cuartos del Mundial 2026 gratis por TV y en directo

Argentina y Suiza se enfrentan hoy domingo 12 de julio en el Kansas City Stadium en los cuartos de final de la Copa Mundial de Fútbol de 2026. Te contamos a qué hora es el Argentina - Suiza y dónde ver el partido en España.

Luego de que Cabo Verde obligase a la selección albiceleste a llegar al extratiempo para poder derrotarlos por la mínima en los dieciseisavos de final, Egipto estuvo cerca de lograr lo propio durante los octavos, siendo que los de Lionel Scaloni dependieron de un gol de Enzo Fernández pasada la hora reglamentaria para evitar el alargue.

Después de estar por debajo del marcador, por primera vez en el torneo, durante la práctica totalidad del partido, incluyendo un gol anulado que ha despertado controversias, Lionel Messi lideró un último cuarto de hora trepidante en los que él y Cristian Romero empataron el marcador en rápida sucesión.

"No puedo ni levantar la mirada, lo siento, estoy muy emocionado. ¡Qué grupo de jugadores, hermano! Me tengo que ir, disculpame", comentaba el seleccionador justo después del enfrentamiento, y no fue sino hasta la conferencia de prensa que logró la compostura necesaria para declarar.

"La magnitud de lo de hoy es comparable con muchísimas cosas que hemos vivido porque es un equipo que no deja de ir para adelante, el fútbol es esto. La táctica y la estrategia es importante pero, si no tenés esto que tuvimos hoy, nosotros hubiésemos quedado eliminados", opinó.

Por su parte, la respectiva llave de Suiza contra Colombia no estuvo tan alejada de la agonía argentina, aunque bajo una atmósfera diferente: empataron a cero durante todo el enfrentamiento y se vieron obligados a decidir el pase a cuartos desde el punto penalti, donde los de Murat Yakin fueron más efectivos.

Y, precisamente, el entrenador también compartió su opinión tras la disputa, pero vertiendo su atención hacia los rivales. “Ahora jugaremos contra el campeón vigente. Esta es una oportunidad única para nosotros. Sin embargo, se pudo ver que Argentina no es invencible”, determinó.

“Es un sueño. Argentina nos espera. Tenemos las cualidades en la cancha, y creo que se pudo comprobar. Creo que podemos lograr grandes cosas con este equipo. Conocemos la mentalidad de los equipos sudamericanos, todos los duelos son importantes”, finalizó.

HORARIO DEL ARGENTINA - SUIZA DEL MUNDIAL 2026

El partido entre Argentina y Suiza, correspondiente a los cuartos de final del Mundial de Fútbol de 2026, se disputa en la madrugada del sábado 11 de julio al domingo 12 de julio a las 03:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL ARGENTINA - SUIZA DEL MUNDIAL 2026

En España, el partido del Mundial 2026 entre Argentina y Suiza se podrá ver en directo y online a través de DAZN Spain, DAZN Mundial y Movistar+.

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