A qué hora es el Argentina - Islandia y dónde ver el amistoso previo al Mundial 2026 por TV y en directo

Argentina e Islandia se dan cita en el Jordan-Hare Stadium de Alabama, Estados Unidos, en la madrugada del 9 al 10 de junio para enfrentarse en el último amistoso antes del Mundial 2026. Con la cita mundialista cada vez más cerca, la albiceleste dispondrá de una última oportunidad de ensayar su estrategia antes del momento de la verdad.

Argentina, la vigente campeona del mundo, afronta el amistoso con la voluntad de seguir extendiendo su racha triunfal. Los de Lionel Scaloni acumulan seis victorias consecutivas, la última de ellas ante Honduras (2-0), y esperan sumar la séptima antes de iniciar su camino hacia la defensa del título el próximo miércoles 17 de junio contra Argelia.

Giuliano Simeone, delantero de Argentina, autor de un gol en el amistoso ante Honduras / @Argentina

Diferente es la situación de Islandia, que afronta estos últimos ensayos como mero trámite al no tratarse de uno de los 48 participantes del Mundial 2026. Fruto de esta falta de tensión competitiva, los nórdicos se han dejado ir en los amistosos, registrando dos empates ante Canadá y Haití y dos derrotas ante México y Japón.

¿A qué hora es el Argentina - Islandia previo al Mundial 2026?

El partido amistoso entre Argentina e Islandia se disputará en la madrugada del lunes 9 al martes 10 de junio a partir de las 3:00 horas (CEST).

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¿Dónde ver el amistoso entre Argentina e Islandia por TV y online?

En España, el amistoso entre Argentina e Islandia se podrá ver por TV a través de la plataforma de pago Movistar+, concretamente en el canal M+ FanZone.