Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
DecoMárquezCristina GinerResumen España-PerúClasificación Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026Etapa 4 del Tour Auvergne-Rhône-AlpesAyuso Tour Auvergne-Rhône-AlpesInter - Barça horarioHorario Argentina - IslandiaJulián ÁlvarezMercado de fichajesZverevLamine YamalBernardo SilvaLista MourinhoBarça - La Laguna TenerifeAlmería - CastellónHorarios F1 BarcelonaNoticias BarçaCuándo juega EspañaInauguración Mundial 2026Cuándo pelea TopuriaSinnerLey Propiedad HorizontalDGTMaldiniSimulador MundialParches Mundial 2026Convocatorias Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin

Mundial 2026

A qué hora es el Argentina - Islandia y dónde ver el amistoso previo al Mundial 2026 por TV y en directo

A qué hora juega Argentina hoy contra Islandia y en qué canal de TV ver el amistoso previo al Mundial 2026 desde España

Argentina se enfrenta a Islandia hoy en el último amistoso antes del Mundial 2026

Argentina se enfrenta a Islandia hoy en el último amistoso antes del Mundial 2026 / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

Argentina e Islandia se dan cita en el Jordan-Hare Stadium de Alabama, Estados Unidos, en la madrugada del 9 al 10 de junio para enfrentarse en el último amistoso antes del Mundial 2026. Con la cita mundialista cada vez más cerca, la albiceleste dispondrá de una última oportunidad de ensayar su estrategia antes del momento de la verdad.

Argentina, la vigente campeona del mundo, afronta el amistoso con la voluntad de seguir extendiendo su racha triunfal. Los de Lionel Scaloni acumulan seis victorias consecutivas, la última de ellas ante Honduras (2-0), y esperan sumar la séptima antes de iniciar su camino hacia la defensa del título el próximo miércoles 17 de junio contra Argelia.

Giuliano Simeone, delantero de Argentina, autor de un gol en el amistoso ante Honduras

Giuliano Simeone, delantero de Argentina, autor de un gol en el amistoso ante Honduras / @Argentina

Diferente es la situación de Islandia, que afronta estos últimos ensayos como mero trámite al no tratarse de uno de los 48 participantes del Mundial 2026. Fruto de esta falta de tensión competitiva, los nórdicos se han dejado ir en los amistosos, registrando dos empates ante Canadá y Haití y dos derrotas ante México y Japón.

¿A qué hora es el Argentina - Islandia previo al Mundial 2026?

El partido amistoso entre Argentina e Islandia se disputará en la madrugada del lunes 9 al martes 10 de junio a partir de las 3:00 horas (CEST).

Noticias relacionadas

¿Dónde ver el amistoso entre Argentina e Islandia por TV y online?

En España, el amistoso entre Argentina e Islandia se podrá ver por TV a través de la plataforma de pago Movistar+, concretamente en el canal M+ FanZone.

TEMAS

Añádenos en Google