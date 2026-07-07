A qué hora es el Argentina - Egipto hoy y dónde ver el partido del Mundial 2026 gratis por TV y en abierto

Argentina y Egipto se enfrentan hoy martes 7 de julio en el Mercedes-Benz Stadium en los octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol de 2026. Te contamos a qué hora es el Argentina - Egipto y dónde ver el partido en España.

El combinado de Lionel Scaloni llega luego de los minutos más demandantes que ha tenido en esta Copa del Mundo en los dieciseisavos, siendo que Cabo Verde, a pesar de lo que muchos esperaban, logró obligar a los albicelestes a atravesar un agónico extratiempo para poder sacar ventaja en el marcador.

“Todos pensaban que iba a ser un paseo, pero nosotros éramos los primeros que sabíamos que no”, dijo el seleccionador argentino, posteriormente reconociendo que hay que revisar su planteamiento a pesar de que salieron avantes del enfrentamiento.

“Nosotros somos Argentina. Es sufrir, no dar una por perdida. No sé si Cabo Verde es una gran selección, pero seguramente dio el 200% y eso hoy en el fútbol es un montón, equipara muchas cosas. Hay un montón para ver, incluso cuando se gana”, concluyó de manera autocrítica.

Por su parte, los dirigidos por Hossam Hassan también sufrieron para poder llegar a esta instancia, considerando que su disputa contra Australia en la ronda previa no solo también se alargó hasta el tiempo extra sino que, además, se decidió desde el punto de penalti.

Junto al cansancio adicional, los faraones se presentan ante un equipo que solo han enfrentado dos veces en su historia (1928 y 2008, ambas terminando en derrota) y que, asimismo, acumula una racha de 11 victorias consecutivas entre amistosos y la propia Copa del Mundo.

No obstante, como ya se hizo evidente en la Ronda de 32, el Mundial acostumbra a desconocer las historias y las estadísticas, de manera que los egipcios saldrán a darlo todo especialmente para honrar la que, seguramente, sea la última participación de su jugador más histórico, Mohamed Salah.

HORARIO DEL ARGENTINA - EGIPTO DEL MUNDIAL 2026

El partido entre Argentina y Egipto, correspondiente a los octavos de final del Mundial de Fútbol de 2026, se disputa hoy martes 7 de julio a las 18:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL ARGENTINA - EGIPTO DEL MUNDIAL 2026

En España, el partido del Mundial 2026 entre Argentina y Egipto se podrá ver en directo y online a través de DAZN Spain, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España y La 2 Cat.

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