A qué hora es el Argentina - Cabo Verde y dónde ver hoy gratis el partido del Mundial 2026 por TV y en directo

Argentina y Cabo Verde se dan cita en la madrugada de este viernes 3 al sábado 4 de julio para disputar uno de los grandes partidos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El duelo entre ambas selecciones decidirá qué equipo sigue adelante en las rondas eliminatorias y mantiene vivo el sueño de pelear por el título.

La selección argentina afronta la eliminatoria con el objetivo de confirmar su condición de vigente campeona del mundo y una de las grandes favoritas al título. Después de completar una impecable fase de grupos, la Albiceleste se mide a una de las grandes revelaciones del torneo en un cruce que no permite margen de error. Una derrota supondría despedirse de la Copa del Mundo antes de lo esperado.

Cabo Verde, por su parte, se presenta en los dieciseisavos de final tras firmar un histórico debut mundialista. La selección africana se clasificó invicta después de empatar contra España, Uruguay y Arabia Saudí, demostrando una gran solidez defensiva y convirtiéndose en una de las sorpresas del campeonato. Ahora buscará dar un golpe sobre la mesa intentando una machada histórica derrotando a la vigente campeona del mundo.

Leo Messi de Argentina celebra su gol a Jordania / Mariscal / EFE

El ganador del Argentina - Cabo Verde avanzará a los octavos de final del Mundial 2026, donde se enfrentará al vencedor del Australia - Egipto. La Albiceleste quiere seguir dando pasos hacia la defensa de su corona, mientras que el combinado africano sueña con prolongar su histórica aventura en la competición.

¿A qué hora es el Argentina - Cabo Verde del Mundial 2026?

El partido entre Argentina y Cabo Verde, correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, se disputará en la madrugada del viernes 3 al sábado 4 de julio a las 00:00 horas (CEST).

¿Dónde ver el Argentina - Cabo Verde del Mundial 2026 por TV y online?

En España, el partido entre Argentina y Cabo Verde de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 se podrá ver en abierto por TV a través de La 1, La 2 Cat y online en RTVE Play Otra opción alternativa es la plataforma de pago DAZN, que ha adquirido los derechos de la competición y emite los 104 partidos del Mundial 2026, tanto de la fase de grupos como de las rondas eliminatorias, a través de la app y sus diferentes canales.

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