A qué hora es el Argentina - Austria y dónde ver hoy el partido del Mundial 2026 gratis por TV y en directo

Argentina y Austria se enfrentan hoy lunes 22 de junio en el AT&T Stadium en una nueva fecha de la Copa Mundial de Fútbol de 2026. Te contamos a qué hora es el Argentina - Austria y dónde ver el partido en España.

Después de golear a Argelia en su partido de debut, producto de un enchufadísimo Messi que anotó los tres tantos de la albiceleste para convertirse en el máximo goleador de la Copa del Mundo junto al teutón Miroslav Klose, el seleccionado de Lionel Scaloni busca sumar una conquista más en aras de solidifcar su clasificación hacia la fase de eliminación directa.

Sin embargo, el gran resultado en el partido inaugural para los argentinos no confunde al entrenador, quien sabe la magnitud del torneo que tiene en frente. "No va a pasar que nos confiemos. Nos fortalece saber que si hacemos las cosas bien y trabajamos como hoy se lo pondremos difícil a los demás para que nos ganen", explicó.

"Ser candidatos es el menor problema que tenemos. Este equipo sabe muy bien que cualquiera nos puede ganar. Si te confiás un poquito cualquiera te puede ganar, tenemos un montón de ejemplos. En este Mundial están pasando cosas raras. Si trabajamos como hoy será difícil que nos ganen, puede pasar, pero será difícil", añadió.

Por su parte, el conjunto dirigido por Ralf Rangnick también sumó tres puntos en su primera disputa mundialista, ya que vencieron a Jordania (3-1), de manera que afrontarán esta fecha a sabiendas de que el ganador garantizará su paso hacia el próximo período de la competición internacional.

Igualmente, el alemán reflexionó sobre la primera disputa de los austríacos en el torneo, reconociendo cómo ha subido el nivel de manera horizontal en todo el mundo. "Jordania hizo un trabajo fantástico durante todo el partido. Esperábamos un rival difícil, ‌sabíamos que no iba a ser nada fácil, pero hoy desplegó un fútbol muy valiente. Superó mis expectativas", ejemplificó.

"No es tan fácil ganar durante este torneo: tenemos 48 selecciones y no va a haber ningún rival fácil. Las selecciones realmente han recortado ‌distancias en los últimos 15 años aproximadamente, así que ya no hay equipos fáciles", finalizó.

HORARIO DEL ARGENTINA - AUSTRIA DEL MUNDIAL 2026

El partido entre Argentina y Austria, correspondiente a la nueva fecha del Mundial de Fútbol de 2026, se disputa hoy lunes 22 de junio a las 19:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL ARGENTINA - AUSTRIA DEL MUNDIAL 2026

En España, el partido del Mundial 2026 entre Argentina y Austria se podrá ver en directo y online a través de DAZN Spain, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España y La 2 Cat.

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