A qué hora es el Argentina - Argelia y dónde ver hoy el partido del Mundial 2026 gratis por TV y en directo

Argentina y Argelia se enfrentan hoy miércoles 17 de junio en el Arrowhead Stadium en una nueva fecha de la Copa Mundial de Fútbol de 2026. Te contamos a qué hora es el Argentina - Argelia y dónde ver el partido en España.

El combinado dirigido por Lionel Scaloni, líder indiscutible de las eliminatorias CONMEBOL durante toda su realización, se presenta en su debut como una de las principales candidatas a levantar la Copa del Mundo, no solo por ser los actuales campeones defensores sino, también, por el excelente rendimiento que han mantenido desde 2022 hasta la fecha.

Habiendo sumado una Copa América tras su fantasía en Qatar, los albicelestes se enfrentan a un asequible Grupo J en donde Argelia, Austria y Jordania prometen dificultar su camino, sin embargo, viniendo de una escuadra cuyo registro más reciente dicta 27 victorias, tres derrotas y dos empates, cuesta creer que la fase de grupos sea su punto final en esta historia.

Independientemente, el conjunto de Vladimir Petkovic será un hueso duro de roer, viniendo de una serie de enfrentamientos amistosos en las que se plantaron ante países de envergadura como Países Bajos y Uruguay, ante quienes logró una victoria y un empate, respectivamente, además de golear a Guatemala (7-0) y a Bolivia (4-0).

“Me preocupa mucho que todo el mundo se concentre sobre el juego contra Argentina; para mí, los dos partidos ante Austria y Jordania no son menos importantes", anticipó el entrenador semanas atrás, haciendo alusión a que los campeones del mundo opacan la atención del resto de la cuadrilla. “Me molesta bastante que se reduzca nuestro grupo hablando únicamente de Argentina. Los partidos contra Austria y Jordania no serán nada fáciles, al contrario de lo que muchos imaginan”, declaró.

HORARIO DEL ARGENTINA - ARGELIA DEL MUNDIAL 2026

El partido entre Argentina y Argelia, correspondiente a la nueva fecha del Mundial de Fútbol de 2026, se disputa hoy en la madrugada del martes 16 de junio al miércoles 17 de junio a las 03:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL ARGENTINA - ARGELIA DEL MUNDIAL 2026

En España, el partido del Mundial 2026 entre Argentina y Argelia se podrá ver en directo y online a través de DAZN Spain, DAZN Mundial y Movistar+.

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