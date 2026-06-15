A qué hora es el Arabia Saudí - Uruguay y dónde ver hoy el partido del Mundial 2026 por TV y en directo

Uruguay y Arabia Saudí se dan cita en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos, en la madrugada del lunes 15 al martes 16 de junio para enfrentarse en la primera jornada de la fase de grupos del Mundial 2026. El duelo nocturno en horario europeo servirá para completar el estreno del grupo H, en el que también aparecen España y Cabo Verde, que disputarán su partido unas horas antes.

Charrúas y saudíes protagonizan un cara a cara con impacto directo en el futuro del grupo. A nadie se le escapa que España parte como gran favorita para pasar como primera de grupo, pero Uruguay es sobre el papel la principal candidata a discutirle el liderato al combinado español. En un torneo como este, cualquier tropiezo en su debut ante Arabia Saudí podría complicar mucho su camino hacia las eliminatorias, especialmente si el resto de rivales en el grupo mantienen su buena forma.

Jugadores de Uruguay durante la despedida a la selección el 9 de junio en el Aeropuerto de Carrasco en Montevideo / EFE

En lo que a Uruguay respecta, el combinado dirigido por Marcelo Bielsa afronta el estreno con la obligación de imponer su mayor tradición mundialista y el peso de una plantilla competitiva. Hay grandes expectativas con el combinado sudamericano, que quiere volver a estar en instancias finales del torneo mundialista después de años de sequía.

Arabia Saudí, por su parte, tratará de volver a demostrar que puede ser un rival incómodo en una Copa del Mundo y buscará puntuar en un partido en el que no parte como favorita, pero en el que cualquier sorpresa tendría consecuencias importantes para el grupo. El Mundial pasado ya complicó la vida a Argentina, la campeona, equipo al que ganó en la primera jornada.

¿A qué hora es el Uruguay - Arabia Saudí del Mundial 2026?

El partido entre Uruguay y Arabia Saudí, correspondiente a la jornada 1 de la fase de grupos del Mundial 2026, se disputará en la madrugada del lunes 15 al martes 16 de junio a las 00:00 horas (CEST).

¿Dónde ver el Uruguay - Arabia Saudí del Mundial 2026 por TV y online?

En España, el partido entre Uruguay y Arabia Saudí de la fase de grupos del Mundial 2026 se podrá ver a través de la plataforma de pago DAZN, que ha adquirido los derechos de la competición. La emisión del encuentro correrá al cargo de DAZN Mundial.

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