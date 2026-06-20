A qué hora es el Alemania - Costa de Marfil y dónde ver hoy el partido del Mundial 2026 por TV y en directo

Alemania y Costa de Marfil se dan cita en el BMO Field de Toronto, Canadá, este sábado 20 de junio para enfrentarse en la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026. El duelo de esta noche, que pondrá el broche a una jornada mundialista multitudinaria, se antoja clave para encumbrar al líder del grupo E.

Después de aplastar sin miramientos a Curazao (7-1), la selección alemana se ha postulado como uno de los rivales a batir en la presente edición de la Copa del Mundo. Los de Julian Nagelsmann afrontan el segundo partido como líderes del grupo y, en caso de salir victoriosos, certificarán esta posición para asegurarse una posición más favorable en el cuadro final de la competición.

Mucho más sufrido fue el triunfo de Costa de Marfil, que tuvo que esperar hasta el descuento para tumbar a Ecuador gracias al solitario tanto de Amad Diallo (1-0). Pese a lo agónico de la victoria, esta resultó fundamental para los intereses de los marfileños, que limpiaron a un firme candidato a la clasificación directo.

Diallo marcó el gol de la victoria en el minuto 90 / AGENCIAS

La clasificación del grupo E del Mundial 2026

¿A qué hora es el Alemania - Costa de Marfil del Mundial 2026?

El partido entre Alemania y Costa de Marfil, correspondiente a la jornada 2 de la fase de grupos del Mundial 2026, se disputará hoy sábado 20 de junio a las 22:00 horas (CEST).

¿Dónde ver el Alemania - Costa de Marfil del Mundial 2026 por TV y online?

En España, el partido entre Alemania y Costa de Marfil de la fase de grupos del Mundial 2026 se podrá ver a través de plataforma de pago DAZN, que ha adquirido los derechos de la competición. La emisión del encuentro correrá al cargo de DAZN Mundial.

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