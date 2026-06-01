El hombre que murió, marcó y se convirtió en leyenda de los Mundiales: la increíble historia de Juan Hohberg

El titular podría ser una mentira: “El hombre que murió, marcó y se convirtió en leyenda de los Mundiales". Pero no lo es. O, al menos, no del todo. Todo fue en este orden. Porque hubo un instante en que Juan Hohberg, protagonista de esta historia, estuvo clínicamente muerto. Y aun así volvió al campo y marcó un gol vital para Uruguay (nació en Argentina). Un escenario imposible, desafiando, nunca mejor dicho, a la muerte.

Nadie sortea a la muerte. Absolutamente nadie. Cuando toca, toca. Es una de las pocas cosas seguras en esta vida. Sin embargo, cuando no es el momento (como le ocurrió a Juan Hohberg), pasan cosas que parecen imposibles: la vida, por un instante, concede una prórroga a aquel que lo experimenta para empezar de nuevo.

Nos remontamos a 1954, al Mundial de Suiza. Es importante destacar que aquel fútbol era prácticamente un deporte distinto al que tenemos hoy en día. Algunas reglas eran diferentes, la preparación de los equipos mucho más rudimentaria y, claro está, el sistema médico también lo era.

El combinado de Uruguay, en el Mundial de 1954 / FIFA

Uruguay llegaba a la cita como campeón vigente. La de 1950 no fue una victoria “normal”, fue el mítico Maracanazo, en Brasil y ante su gente. Poco a poco fue avanzando en el torneo hasta llegar a semifinales ante la temible Hungría de Ferenc Puskás, entre otras estrellas de la época como Kocsis, Czibor o Bozsik. Los húngaros empezaron dominando con goles de Czibor y Hidegkuti, pero cuando ya se veían con el billete a la final en sus manos, apareció Juan Eduardo Hohberg para empatar el choque a falta de pocos minutos del final.

Clínicamente muerto

Todos los compañeros explotaron de alegría y fueron a celebrar el gol con el delantero nacionalizado uruguayo. Fruto de la máxima exigencia física del partido se mareó y se desplomó en el suelo. El problema es que aquello no era un mareo normal. Hohberg se estaba debatiendo entre la vida y la muerte. No reaccionaba.

Carlos Abate, médico del equipo, salió a la carrera para socorrerlo. Lo retiró a un lado, intentó reanimarlo y le suministró Coramina, un antiguo estimulante del sistema nervioso central y respiratorio, utilizado principalmente para tratar crisis respiratorias y sobredosis de tranquilizantes. Había estado clínicamente muerto 15 segundos, pero respondió al medicamento y se aferró a la vida.

¡Volvió al campo!

Pero esto no acaba aquí. Hoy en día sería impensable que aquel jugador pudiera volver a pisar el césped sin recibir ningún examen. Ni hablar de hacerlo a los pocos minutos del tremendo susto. Como se ha mencionado, era otra época. A Uruguay no le quedaban más cambios, así que Hohberg descansó un rato en la banda y, cuando consideró que tenía suficiente aliento, volvió al campo. Por desgracia, Kocsis, con un doblete, eliminaría definitivamente a Uruguay.

Inexplicablemente, Hungría, favorita al título, cayó en la final ante Alemania Occidental. Uruguay, por su parte, jugó por el tercer puesto ante Austria, partido que volvió a perder (3-1), pero con gol de Hohberg, quien hacía escasos días había rozado la muerte.

Lo sucedido en aquel Mundial le acompañó el resto de su vida. Se retiró del fútbol siete años después, en 1961, e inició una aventura en los banquillos que le llevó hasta la selección uruguaya, donde, entre otros torneos, dirigió el Mundial de 1970, alcanzando el cuarto puesto, mismo resultado que obtuvo como jugador en 1954, la Copa del Mundo en la que fue protagonista sin quererlo.

Hay historias vitales que parecen escritas antes de que sucedan. La de Hohberg es una de ellas. Su momento de partir le llegó 42 años más tarde del incidente en Suiza, cuando falleció a los 69 años en Lima, Perú, el 30 de abril de 1996.