El hombre que se jugó la vida entre cocodrilos por una entrada para la final del Mundial de Sudáfrica: "Las historias de los otros participantes eran aburridas"

En el Mundial de las vuvuzelas, la Jabulani y el gol eterno de Iniesta, un aficionado sudafricano hizo una locura para estar en la final: cruzó a nado un río conocido por la presencia de cocodrilos. ¿Ustedes habrían sido capaces?

Empezaba el verano de 2010 y Sudáfrica se preparaba para su gran momento. España también, pero aún quedaban unas cuantas semanas para besar la gloria en Johannesburgo y conquistar el mundo con un fútbol exquisito y teñido de azulgrana. Por primera vez en la historia, África acogía un Mundial. No era una edición cualquiera: debía dejar contento a todo el mundo.

Al final, Sudáfrica se ganó el corazón de los aficionados al deporte rey. Para algunos, se convirtió en el mejor Mundial de la historia, pese a que la anfitriona decepcionó y no superó ni la fase de grupos, un récord amargo que mantuvo hasta que Qatar hizo lo mismo en su edición de 2022.

La volea de Iniesta le dio el Mundial a España en Sudáfrica 2010 / Archivo

Las gradas vibraron con las vuvuzelas, el público cantaba al ritmo del 'Waka Waka' y 'Wavin’ Flag', y la energía de las gradas sudafricanas se contagió mucho más allá de África. Para el recuerdo, el golazo de Tshabalala para darle la bienvenida al Mundial y el posterior baile que dejó claro que en esa edición pasarlo bien era lo primordial.

Después llegó la Jabulani, aquella pelota que desesperó a porteros, entrenadores y hasta a Diego Armando Maradona, que la definió como “lo peor de este Mundial” porque “no dobla” y era “imposible de controlar”. Lo ganó España, de manera totalmente merecida, con un tiki-taka sensacional e inimaginable sin todos los futbolistas del Barça que había en esa selección dirigida por Vicente del Bosque y que para siempre será recordada como la generación dorada de 'La Roja'.

España ganó el Mundial en Sudáfrica 2010 / Archivo

Sin embargo, entre todas esas historias de aquel Mundial, sigue escondida en la sombra una muy curiosa: la locura que hizo un aficionado para ver gratis la final. La recopiló Luciano Wernicke en 'Historias insólitas de los Mundiales'.

Nadar en un río con cocodrilos

Una radio local lanzó un desafío para sus oyentes: quien realizara “la mayor locura” por amor al fútbol recibiría dos entradas para ver la final entre España y Países Bajos. ¿Qué habrían hecho ustedes para ver el gol de Iniesta en vivo? Maurice Meyer, un empresario de 32 años de Nelspruit, decidió nadar 60 metros para cruzar un río repleto de cocodrilos.

No lo dudó ni un segundo. Avisó a su mujer para grabar el reto y a su hermano, armado con un rifle, por si algún cocodrilo decidía atacarle. La escena parecía sacada de un documental extremo, pero lo logró y vivió el triunfo de España en vivo y en directo. "Me enteré de la competencia por la radio y pensé: las historias de los otros concursantes son aburridas", dijo Meyer en una entrevista por teléfono.

Y eso que, hasta el Mundial, era más de rugby que de fútbol: "Usualmente me gusta más el rugby, pero me enamoré del fútbol con la Copa del Mundo", reconoció. ¿Qué habría hecho entonces de ser fanático del fútbol de toda la vida? Al final, la hazaña no tuvo consecuencias fatales, ya que no vio a "ningún cocodrilo", pero la aventura podría haberle costado la vida. Por lo menos, disfrutó de una final impresionante.

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El camino de los 'Bafana Bafana' en el Mundial de 2026 está cargado de simbolismo: estará en el Grupo A junto a México, Corea del Sur y República Checa, con el reto de competir desde el partido inaugural, el mismo que el de 2010 (ante los mexicanos), y dejar atrás aquella imagen de anfitriona eliminada en la primera fase.