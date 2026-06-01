¡Histórico! Guillermo Ochoa disputará su sexto Mundial junto a Leo Messi y Cristiano Ronaldo

El Mundial está a la vuelta de la esquina. Tan solo restan diez días para que arranque la gran cita de Estados Unidos, México y Canadá. Un torneo que reúne a grandes promesas con estrellas ya consolidadas y con protagonismo para Leo Messi y Cristiano Ronaldo.

Pese a estar ya en el ocaso de su carrera, ambos seguirán acaparando gran parte de los focos en el que será su sexto Mundial, un hito sin precedentes... ¡pero que compartirán con un tercer futbolista!

Javier Aguirre anunció esta madrugada la lista de México para el Mundial, y la noticia estuvo en la portería: Guillermo Ochoa encabeza la convocatoria a sus 40 años. El guardameta del AEL Limassol de Chipre representará a la anfitriona en la que también será su sexta Copa del Mundo.

Récord 'Mundial'

Junto a Messi y Cristiano, el veterano portero mexicano contará con el honor de registrar el récord de participación en los mundiales, dejando atrás a futbolistas como Gianluigi Buffon, Lothar Matthäus y sus tres compatriotas Antonio Carbajal, Rafa Márquez y Andrés Guardado. Eso sí, el crack portugués y la leyenda argentina serán los únicos en jugar seis mundiales, puesto que el 'Memo' no participó en los dos primeros.

Debutó Ochoa como convocado en Alemania 2006; no obstante, no llegó a disputar ningún minuto. Tampoco lo hizo en Sudáfrica 2010, pero la titularidad le llegó por fin cuatro años más tarde, en Brasil 2014. Desde entonces, el que fuera portero del Málaga y del Granada lideró a México en Rusia 2018 y en Qatar 2022.

Y este lunes se confirmó su presencia en Estados Unidos, México y Canadá 2026, cita a la que acudirá tras la grave lesión de Luis Ángel Malagón, quien estaba siendo el portero titular de México para Javier Aguirre en el proceso rumbo a la Copa del Mundo. El guardameta del Club América sufrió un contratiempo grave en el tendón de Aquiles durante la Copa de Campeones de la Concacaf.

La lista de México

Guardametas: Raúl Rangel (Guadalajara), Carlos Acevedo (Santos) y Guillermo Ochoa (AEL Limassol-CYP).

Defensas: Jesús Gallardo (Toluca), César Montes (Lokomotiv-RUS), Johan Vásquez (Genoa-ITA), Jorge Sánchez (PAOK Salónica-GRE), Israel Reyes (América) y Mateo Chávez (AZ Alkmaar-NED).

Centrocampistas: Erik Lira (Cruz Azul), Édson Álvarez (West Ham United-ENG), Luis Romo (Guadalajara), Obed Vargas (Atlético de Madrid-ESP), Luis Chávez (Dinamo Moscú-RUS), Orbelín Pineda (AEK Atenas-GRE), Álvaro Fidalgo (Betis-ESP), Brian Gutiérrez (Guadalajara) y Gilberto Mora (Tijuana).

Delanteros: Raúl Jiménez (Fulham-ENG), Santiago Giménez (AC Milan-ITA), Julián Quiñones (Al-Qadsiah-KSA), Alexis Vega (Toluca), César Huerta (Anderlecht-BEL), Roberto Alvarado (Guadalajara), Guillermo Martínez (Pumas UNAM) y Armando González (Guadalajara).

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Seleccionador: Javier Aguirre.