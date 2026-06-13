Histórica aplicación del VAR en el Mundial: Del Cerro Grande sanciona un piscinazo como 'confusión de identidad'

El Mundial 2026 trajo consigo una serie de novedades reglamentarias que permiten dar pasos adelante en la evolución futbolística, pero que ya han dejado las primeras polémicas y han generado las primeras confusiones. En ese contexto, la jugada surrealista tuvo lugar esta pasada madrugada durante el Estados Unidos-Paraguay, con el arbitraje español como protagonista. En concreto, Carlos Del Cerro Grande, a las órdenes del VAR.

La nueva reglamentación del Mundial, entre otros aspectos como la duración y obligatoriedad de las pausas de hidratación de unos tres minutos, incluye también tres cambios en el protocolo del VAR: ahora puede entrar en segundas amarillas que acarreen suspensión, en caso de confusión de identidad y en córners concedidos de forma errónea siempre que el error sea claro y se pueda detectar al momento.

La jugada, explicada

Regresando a la acción surrealista que comentábamos, se centra en el segundo punto mencionado anteriormente: 'confusión de identidad'. Corría el minuto 49 de juego cuando el estadounidense Tim Ream trataba de cortar una jugada de Almirón, que cayó al suelo justo antes de entrar en el área.

El árbitro neerlandés Danny Makkelie le mostró amarilla al central de Estados Unidos por la falta. Hasta ahí, todo correcto. De hecho, Paraguay sacó la falta con total normalidad después de que las repeticiones mostrasen el piscinazo de Almirón, pues no hubo contacto alguno en la jugada.

Lo surrealista llegó segundos después, cuando el colegiado detuvo el juego advertido por el VAR. Del Cerro Grande le avisó de una posible revisión por 'confusión de identidad' que nadie en el público entendía. Acudió entonces el árbitro principal a la pantalla del videoarbitraje, donde le mostraron el piscinazo de Almirón. Vistas las imágenes, el neerlandés tomó la siguiente decisión: le retiró la amarilla a Tim Rean y se la sacó al futbolista paraguayo por la simulación bajo el pretexto de haberse confundido de jugador.

Una intervención histórica del VAR, que jamás había entrado para corregir una cartulina amarilla -fuese la primera o la segunda- con la excepción de convertirla en roja directa. Los futbolistas de ambos equipos no entendieron la jugada, que, sin embargo, sí contribuye a hacer el fútbol más justo castigando simulaciones.

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Eso sí, la corrección de Del Cerro Grande llegó muy tarde, la falta se había sacado ya con normalidad y un hipotético gol de Paraguay podría haber agudizado el escándalo arbitral.