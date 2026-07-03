MUNDIAL 2026
La historia oculta del vídeo viral del hermano de Lamine Yamal: "La rubia de delante..."
La celebración del hermano de Lamine Yamal y un comentario a la madre de Mikel Oyarzabal protagonizan de manera inesperada el mejor meme del Mundial
Nada más finalizar el duelo de dieciseisavos entre España y Austria, la realización televisiva recuperó las imágenes más destacadas del encuentro, que terminó con victoria española por 3-0. Entre ellas apareció un plano de la grada familiar celebrando el tercer gol de España.
Allí, Keyne, hermano pequeño de Lamine Yamal, fue captado apretando los puños con una energía desbordante, una pose que muchos compararon con la del Hulk.
La reacción del niño se viralizó de inmediato y varios usuarios quisieron convertirla en "el sticker de todos los tiempos".
Sin embargo, una mujer rubia situada justo delante de Keyne tapaba parte de la escena. El periodista Fran Guillén lamentó en X: "La rubia de delante nos ha privado del sticker de todos los tiempos".
La intervención de Borja Iglesias
Una hora después, el delantero internacional Borja Iglesias respondió con un mensaje que dio la vuelta a las redes: "La rubia de delante te ha dado un doblete esta tarde amigo".
Con esa frase revelaba que la mujer que aparecía en el plano era Dorleta Ugarte, madre de Mikel Oyarzabal, autor de los dos goles que certificaron el pase de España a octavos, donde se enfrentará a Portugal.
La respuesta del compostelano se convirtió en el broche humorístico del fenómeno viral y fue celebrada por miles de usuarios. Finalmente, las redes hicieron su magia y el sticker ya circula.
Oyarzabal, máximo goleador y en un momento personal dulce
El futbolista vasco atraviesa un gran momento. Con cuatro tantos, es el máximo goleador de La Roja en este Mundial. Además, él y su mujer esperan su segundo hijo. En la entrevista posterior al partido, Oyarzabal dedicó sus goles: "Para Martín ha ido el segundo. El primero, para su futuro hermano o hermana".
Preguntado por una posible lucha por el pichichi con Messi o Mbappé, respondió con humildad: "No me importa. Me importa tener aquí a mi familia, a mi mujer, mi hermana y mi hijo".
El delantero del Celta, maestro del ingenio en redes
No es la primera vez que Borja Iglesias viraliza una respuesta. Hace unos días contestó con contundencia a comentarios homófobos dirigidos al Celta por lucir la bandera del Orgullo. A un usuario que escribió "El fútbol no es para maricones", respondió: "Lo que no es, es para homófobos".
Y a otro que ironizó con su participación en el Mundial, replicó: "Depende cómo lo mires, porque todavía no me has visto fallar".
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