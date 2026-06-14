Historia de los Mundiales: Alemania repite la goleada a Brasil y Curazao marca su primer gol

¡Houston, tenemos una hazaña histórica! ¿Dónde está Curazao? Esa era la pregunta que muchos se hacían. Pues bien, la isla caribeña ya ha escrito su nombre en los libros de historia del fútbol: marcó su primer gol en su debut en un Mundial. La firma fue de Livano Comenencia, autor del momentáneo 1-1, que celebró el tanto al más puro estilo John Cena. A los casi 6.000 aficionados curazoleños que se dieron cita en el NRG Stadium les daba igual cómo terminara la historia. Su país llevaba de fiesta desde el 19 de noviembre de 2025, fecha en la que certificó una clasificación histórica para la Copa del Mundo. Eso sí, Alemania acabó imponiendo la lógica. La tetracampeona del mundo se remangó tras el susto inicial y terminó repitiendo la goleada a Brasil en 2014 (7-1).

Cualquier resultado que no hubiera sido una victoria contundente habría supuesto una enorme decepción para los germanos. Sin ánimo de menospreciar a Curazao, la diferencia de nivel entre ambas selecciones era abismal y la puesta en escena de la 'Mannschaft' debía ser convincente, especialmente después de sus discretas actuaciones en los últimos grandes torneos.

Y Alemania no tardó en dejar claras sus intenciones. En el minuto 6, Nmecha adelantó a los suyos con un magnífico gol: combinación a un toque con Wirtz en la frontal y definición de primeras, precisa e imparable, ajustada al palo largo.

Lejos de bajar los brazos ante la que parecía que se les venía encima, la 'Ola Azul' protagonizó lo impensable: marcar su primer gol en la historia de los Mundiales. Quedó un balón suelto en el área y Comenencia llegó desde segunda línea para reventarlo y batir a Neuer.

Esta isla caribeña de apenas 185.000 habitantes perteneciente al reino de los Países Bajos, ya había firmado una gesta al convertirse en el país más pequeño de la historia en clasificarse para un Mundial. Pero quiso ir un paso más allá: también logró estrenarse como goleador en la máxima cita del fútbol nada menos que ante Alemania. Un tanto que, más allá del resultado final, quedará para siempre grabado en la memoria del fútbol curazoleño.

Otro 7-1

Superada la primera media hora, los germanos tiraron de pizarra para volver a ponerse por delante. El 'gigantón' Schlotterbeck cabeceó un córner a placer y Nagelsmann respiró. Es curioso, Curazao fue bautizada como 'Isla de los Gigantes' pero en el juego aéreo los futbolistas caribeños se vieron muy superados por los alemanes.

Havertz, desde el punto de penalti, convirtió el tercero al filo del descanso. No se puso nervioso el ariete del Arsenal. El segundo tiempo comenzó con el tempranero tanto de Jamal Musiala, que se unió al festín alemán tras culminar un genial pase filtrado de Kimmich. Estaba todo el pescado vendido en Houston. Aun así, las casi 6.000 gargantas curazoleñas no dejaron de animar.

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Nathaniel Brown aprovechó una dejada de tacón de Undav y puso la manita. El atacante del Stuttgart quería su gol y convirtió el sexto gol de Alemania. Havertz puso la guinda con el séptimo y definitivo gol del encuentro. La ‘Mannschaft’ despeja las dudas iniciales y revive el recuerdo de su histórica goleada a Brasil en 2014.