La historia de Messi es 'Mundial': primer jugador en jugar seis Copas del Mundo

Hay récords que parecen imposibles hasta que aparece Lionel Messi. Y esta madrugada, en el estreno de Argentina frente a Argelia, el capitán albiceleste volvió a cruzar una frontera que nadie había sido capaz de superar antes: se convirtió en el primer futbolista de toda la historia en disputar seis Mundiales.

Veinte años después de su estreno mundialista en Alemania 2006 Messi volvió a aparecer en una lista de convocados para una Copa del Mundo. Esta vez no como una promesa. Tampoco como una estrella. Ni siquiera como el mejor jugador del planeta. Lo hizo como una leyenda irrepetible.

Su recorrido mundialista es la historia de una obsesión. Debutó en 2006 dejando destellos de genio y convirtiéndose en el jugador argentino más joven en marcar en un Mundial. En Sudáfrica 2010 se marchó sin premio, eliminado por Alemania. Cuatro años después rozó la gloria en Brasil, liderando a Argentina hasta la final y llevándose el Balón de Oro del torneo pese a la derrota ante los alemanes.

Lionel Messi y Kylian Mbappé en la final del Mundial 2022. / AFP7 vía Europa Press

Rusia 2018 fue otro capítulo de sufrimiento. Una Argentina caótica sobrevivió gracias a él hasta caer ante la Francia de Mbappé. Pero Messi nunca dejó de insistir. Y el fútbol terminó devolviéndole todo lo que le debía en Qatar 2022. Allí completó una de las mayores actuaciones individuales que se recuerdan en una Copa del Mundo: siete goles, tres asistencias, campeón del mundo, Balón de Oro del torneo y una final para la eternidad ante Francia.

El récord será compartido

Hasta hoy compartía el récord de cinco Mundiales con nombres míticos como Antonio Carbajal, Lothar Matthäus, Rafael Márquez, Andrés Guardado y Cristiano Ronaldo. Sin embargo, hay una diferencia fundamental respecto a algunos de ellos. Por ejemplo, Guillermo Ochoa estuvo convocado en seis Copas del Mundo con México, pero no llegó a disputar minutos en todas ellas. Messi sí ha jugado en cada uno de los seis Mundiales en los que ha participado, una marca sin precedentes.

Cristiano Ronaldo tendrá la oportunidad de igualar el récord de seis Mundiales este jueves cuando Portugal debute frente a la República Democrática del Congo. El portugués también alcanzará la cifra de seis participaciones, aunque Messi ya tiene el honor de haber sido el primero en conseguirlo.