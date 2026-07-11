La historia detrás de la celebración de Keyne, hermano de Lamine Yamal: "Si ganamos..."

La clasificación de España para las semifinales del Mundial 2026 no solo dejó un triunfo agónico ante Bélgica. También regaló una de las escenas más humanas y espontáneas del campeonato: la celebración desbordada de Keyne Yamal, el hermano pequeño de Lamine Yamal, que volvió a convertirse en protagonista desde la grada del SoFi Stadium.

Su reacción, captada por los videomarcadores, provocó la sonrisa inmediata del jugador sobre el césped y se viralizó en cuestión de minutos.

Un pacto familiar que explica la imagen del Mundial

La periodista Helena Condis reveló en El Partidazo de COPE que la escena no fue casual. Según explicó, Lamine estaba en el fisio, le llamó su madre con el hermanito y le dijo: "cuando acabemos el partido, si ganamos, saca la lengua". El gesto, convertido en guiño cómplice entre hermanos, se transformó en uno de los momentos más comentados del torneo.

La celebración de Keyne, totalmente desatada, ya es una estampa habitual para los aficionados. Su forma de vivir los partidos, sin filtros y con una energía contagiosa, ha convertido al niño en un símbolo inesperado de la euforia española en el Mundial.

España vuelve a semifinales 16 años después

España se impuso a Bélgica por 2-1 en un encuentro de máxima tensión disputado en Los Ángeles.

El gol inicial de Fabián Ruiz en el minuto 29 fue respondido por De Ketelaere antes del descanso. En la segunda mitad, Lamine Yamal rozó el gol en varias ocasiones, pero se topó con un inspirado Thibaut Courtois, obligado a retirarse lesionado en el minuto 70.

El desenlace llegó en el minuto 88, cuando un disparo lejano de Pau Cubarsí generó un rechace que Mikel Merino convirtió en el 2-1 definitivo. La explosión de alegría en el campo tuvo su reflejo inmediato en la grada: Keyne celebraba como si el gol fuese suyo, mientras los jugadores miraban de reojo las pantallas que lo enfocaban.

Keyne, el rostro de la ilusión de un país

La imagen del pequeño, sacando la lengua y saltando sin control, se ha convertido en el símbolo emocional de la clasificación. Su espontaneidad conecta con la afición, y su relación con Lamine añade una capa de ternura a la narrativa de una selección que vuelve a soñar con todo.

España jugará las semifinales contra Francia el próximo martes. Pero, pase lo que pase, el Mundial ya tiene una de sus historias más entrañables: la de dos hermanos que celebran juntos, a su manera, el regreso de España a la élite mundial.