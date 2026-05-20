Hijo de la guerra y ‘padre’ de la generación dorada bosnia: Džeko, un goleador histórico a los 40 años

Edin Džeko tenía seis años cuando Bosnia y Herzegovina declaró su independencia y Sarajevo empezó a convivir con el ruido de las bombas, los sótanos como refugio y todo lo que aquello conllevaba. Su infancia estaba siendo interrumpida por una guerra. Tenía nueve cuando la paz se firmó en Dayton y cuando su país, todavía herido, empezaba de cero.

Treinta años después, ese chico de Sarajevo ya tiene 40 años. Es el capitán de un país que volverá a jugar un Mundial tras 12 años de espera. Es prácticamente el 'padre' de muchos de sus compañeros de equipo. Ya no corre como antes, no salta igual ni tiene la misma potencia que en sus mejores días en Wolfsburgo, Manchester City, Roma o Inter, pero representa algo mayor: la historia de un país entero con poco tiempo de vida.

Dzeko intenta controlar un balón en el partido de Bosnia. / EFE / MAX SLOVENCIK

Bosnia y Herzegovina empezó a caminar sola en el fútbol después de la desintegración yugoslava. Hasta 1992, sus futbolistas formaban parte de la estructura de Yugoslavia, selección que disputó siete Mundiales entre 1950 y 1990. La guerra lo retrasó todo.

La reconstrucción del país y la reconstrucción de la selección avanzaron casi al mismo tiempo: primero amistosos, luego la afiliación a la FIFA y, más tarde, el ingreso en la UEFA. Su primer partido oficial reconocido llegó el 30 de noviembre de 1995, apenas días después del acuerdo de Dayton, aunque fue una derrota por 2-0 ante Albania, en suelo albanés.

Bosnia y Herzegovina, antes de jugar su primer partido contra Albania, en 1995 / Archivo

La primera gran alegría llegó menos de un año después, el 6 de noviembre de 1996, cuando Bosnia venció 2-1 a Italia en Sarajevo. Caprichos del destino, casi 30 años después de aquello, el combinado dirigido ahora por Sergej Barbarez eliminó a la ‘Azzurra’ a las puertas del Mundial 2026 y consiguió el billete a Estados Unidos, Canadá y México en una repesca que ya es historia del fútbol.

Brasil 2014, el primer Mundial

Volviendo a 1996, cuando la selección echó a andar, el país todavía contaba muertos, refugiados y desaparecidos. La guerra había dejado alrededor de 200.000 muertos y unos 2,7 millones de refugiados y desplazados, según registros de Naciones Unidas. Desde entonces, Bosnia no jugó ninguna Eurocopa y solo había disputado un Mundial: Brasil 2014.

Edin Dzeko, durante un partido contra Argentina durante el Mundial 2014 / EFE

Aquella generación contó con el propio Džeko y piezas del nivel de Miralem Pjanić, Vedad Ibišević, Emir Spahić o Asmir Begović. Fue la llamada generación 'dorada' porque llevó al país por primera vez a la Copa del Mundo. Debutó contra Argentina en el Maracaná con derrota, perdió también con Nigeria y cerró su participación con un triunfo por 3-1 ante Irán. No pasó de la fase de grupos.

La generación dorada

Ahora, la nueva generación 'dorada' de Bosnia y Herzegovina es la que se presentará al Mundial de 2026, con joven talento de verdad, como Esmir Bajraktarević (21 años, PSV Eindhoven), Nidal Čelik (19 años, Lens), Tarik Muharemović (23 años, Sassuolo) o Kerim Alajbegović (18 años, recuperado por el Leverkusen del RB Salzburgo). Y Edin Džeko actúa como puente entre esas dos Bosnias. Tres, si contamos la que vivió en primera persona la guerra. En la fase de grupos esperan Suiza, Qatar y Canadá.

Kerim Alajbegovic celebra la victoria de Bosnia y Herzegovina en los playoffs eliminatorios del Mundial / EFE

El mismo delantero que marcó en las Eliminatorias rumbo a 2014 y que, doce años más tarde, volvió a aparecer cuando su país lo necesitaba, estará en el Mundial de 2026, su último gran baile con su querido país. Džeko es el máximo goleador histórico de Bosnia, con 73 goles, y también su futbolista con más presencias, con 148 partidos. En su palmarés relucen 10 trofeos, dos premios de máximo goleador (Bundesliga y Serie A) y en su contador de clubes ya van más de 370 goles (y sumando, en el Schalke 04 alemán). Es un delantero legendario.

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Aunque, en su caso, queda más que claro que antes del futbolista hay una persona. Una persona que no olvidará nunca lo que vivió de niño: “Vengo de Bosnia, un país pequeño que atravesó una dolorosa guerra hace 25 años. Para mí, representar a mi país es algo único, algo que me hace sentir muy orgulloso. El mejor momento fue cuando nos clasificamos para nuestro primer Mundial, en 2014, en Brasil. Ese momento permanecerá conmigo el resto de mi vida. Si tuviera un superpoder, sería el de parar todas las guerras del mundo”, mencionó en una entrevista con la Roma.