El hijo de David Beckham, en el punto de mira por lo ocurrido en el Mundial

Nueva polémica en torno a la familia de David Beckham. El exjugador del Real Madrid fue visto en un palco VIP durante el partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 que enfrentó a Argentina y Cabo Verde, que terminó con victoria de la selección dirigida por Lionel Scaloni por 3-2.

El propietario del Inter Miami no fue quien acaparó la atención de los presentes en el Hard Rock Stadium de Miami, sino que el protagonismo se lo llevó su hijo, Romeo Beckham, quien asistió al encuentro junto a su pareja, Kim Turnbull.

Ambos sorprendieron al lucir la camiseta de la selección argentina como muestra de apoyo al equipo liderado por Lionel Messi.

La escena no pasó desapercibida en Inglaterra, donde medios de comunicación como 'Daily Mail' y 'The Sun' pusieron el foco en que el hijo de una de las mayores leyendas del fútbol inglés apoyara a Argentina.

Muchos ingleses aseguran que no se trata de un simple gesto, sino de una provocación, ya que Inglaterra y Argentina mantienen una histórica rivalidad deportiva, especialmente por las polémicas arbitrales en los Mundiales. No obstante, esta rivalidad se intensificó drásticamente tras el conflicto bélico de las Islas Malvinas en 1982.

Después de todo el revuelo generado, Romeo no ha dado el motivo por el que decidió ponerse una camiseta de Argentina, algo que no hizo su padre.

Además, Inglaterra si cumple con los pronósticos y elimina a México en los octavos de final, y luego hace lo propio ante el vencedor del Brasil-Noruega podría verse las caras con Argentina en las semifinales, siempre y cuando la selección albiceleste elimine a Egipto y al ganador del Suiza-Colombia.

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Una razón más por la que la imagen de Romeo con la camiseta de Argentina ha dado tanto de qué hablar.