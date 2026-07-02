HH y el Mundial de Chile: Un técnico controvertido, cracks extranjeros y otra decepción de España

El seleccionador que había clasificado a España para la fase final del Mundial de 1962 fue Fernando Escartín. El polifacético técnico que también ejerció de periodista y árbitro renunció a su cargo y el elegido fue Pablo Hernández Coronado. Este antiguo portero del Real Madrid también había ejercido como árbitro y periodista. Hernández Coronado decidió contactar con Helenio Herrera para configurar un dúo en la dirección de la selección.

En aquella época era habitual separar los conceptos de seleccionador con el de entrenador en dos personas diferentes. El rol de seleccionador correspondía a Pablo Hernández Coronado y el de entrenador a Helenio Herrera. El seleccionador era el encargado de conocer a los jugadores y decidir la lista de convocados mientras que el entrenador tenía el papel de dirigir las sesiones de entrenamientos y los partidos.

Helenio Herrera era un personaje único / Archivo

Es curioso que a Hernández Coronado se le atribuyen unas declaraciones en las que imponía estas condiciones para incorporar a HH: "Una mordaza para que hable lo menos posible; un sometimiento absoluto a la disciplina que marque el seleccionador en todos los aspectos deportivos, y que acceda a venir por poco dinero".

El entonces entrenador del Inter de Milán aceptó el cargo pese a estas curiosas condiciones. HH estaba considerado entonces como uno de los mejores técnicos del planeta especialmente por su habilidad para aplicar la psicología de manera única y lograr grandes resultados.

En su etapa en el fútbol español le dio al rol de entrenador una fuerza que no tenía aunque sus declaraciones polémicas le convirtieron en un técnico que lograba grandes adhesiones y numerosas críticas. Sus frases "bajaremos sin ganar del autocar" o "con diez jugadores se juegan mejor que con once" son solo un pequeño muestrario de sus declaraciones generalmente fuera de cualquier convención.

HH triunfó en Italia / Inter Milano

Helenio se mostró esperanzado del papel de la selección en Chile: "Estoy convencido de que España hará un gran papel en los campeonatos del mundo de Chile. Hay espléndidos jugadores, como Di Stefano, Gento y Santamaría, mis preferidos. En Chile se verá lo que España es capaz de hacer".

El argentino Helenio Herrera no era el único extranjero de aquella selección. El citado Di Stéfano era también de origen argentino y Santamaría era uruguayo pero en la convocatoria sobresalían también el húngaro Ferenck Puskas así como el paraguayo Eulogio Martínez.

Esta combinación de nacionalidades provocó que aquella selección española fuera considerada como 'el equipo de la ONU'. Todos estos extranjeros contaban con una edad avanzada y la ventaja a priori de pertenecer a los dos grandes del fútbol español (Real Madrid y Barça).

Los jugadores madridistas venían con el cartel increíble de haber ganado las cinco primeras ediciones de la Copa de Europa mientras que el blaugrana Eulogio era un delantero de gran calidad técnica.

Helenio Herrea, un técnico de inagotables recursos, brilló en su primera etapa en el banquillo del FC Barcelona (1958-60) / Archivo

España se convirtió en un combinado de estrellas que no acabó de cuajar como un equipo compacto. Además Helenio Herrera recibió la peor de las noticias con la confirmación de una lesión de rodilla de Alfredo Di Stéfano.

HH no quiso reconocerlo en público e incluso llegó a insinuar que si el crack del Real Madrid no jugaba era por su culpa: "A Di Stefano le falta confianza en si mismo, tras su lesión reciente. Prefiere quedarse en la banda este primer encuentro. Pero estará, sin embargo, dispuesto a debutar en el partido contra México” Al final no fue así y tampoco disputó el tercero contra la 'canarinha' pese a los piropos previos de HH: “Pelé es un violín; Di Stéfano, la orquesta entera”. Curiosamente, este gran duelo entre Brasil y España estuvo marcado por la ausencia de los dos grandes cracks a causa de estar ambos lesionados.

Helenio Herrera y la selección española en 1962 / Archivo

España se jugaba el pase a cuartos ante Brasil tras haber perdido (0-1) contra Checoslovaquia y superar 'in extremis' a México (1-0). La selección española no había tenido suerte en el sorteo ya que quedó encuadrada con los dos equipos que a la postre disputarían la final. Checoslovaquia contaba con Masopust, un extraordinario centrocampista que se coronaría con el Balón de Oro del año 1962.

España también contaba con un rutilante Balón de Oro como Luis Suárez (1961). Helenio Herrera lo conocía de maravilla ya que lo había dirigido en el Barça y en aquel momento era discípulo suyo en el Inter de Milán. Puskas, estrella de la gran Hungría de 1954, ejerció de delantero centro y no logró brillar como se esperaba.

Así se vio la eliminación de España en el Mundial 62 / Vida Deportiva

Paco Gento era un extremo imparable gracias a su velocidad. Joaquín Peiró y Luis del Sol habían sido fichados por equipos italianos lo que en aquella época era sinónimo de calidad incuestionable.

Herrera quería aprovecharse de la experiencia y calidad de aquel grupo de jugadores pero los rumores apuntaban a que el ambiente en la concentración española no fue el mejor. Con todo, el partido decisivo que pudo cambiarlo todo fue el mejor de la selección española que fue durante la mayor parte del partido superior a Brasil.

Las declaraciones de Herrera previas al partido: “Vamos a ganarle a Brasil” parecía que se iban a cumplir gracias al gol inicial del colchonero Adelardo y un segundo tanto de Puskas injustamente anulado por un inexistente fuera de juego.

La selección brasileña ganó el Mundial de 1962 / Archivo

Garrincha, el mejor jugador de aquel Mundial, volvió loco al lateral blaugrana Gracia y fabricó en el tramo final del partido los dos goles brasileños anotados por Amarildo. El sustituto de Pelé fue clave para que Brasil eliminara a España y acabara ganando su segundo Mundial de manera consecutiva.

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La eliminación de la selección española provocó la dimisión de Helenio Herrera y Hernández Coronado que anunciaron su decisión con un telegrama desde Chile. La expedición española volvió a Madrid sin su seleccionador Helenio Herrera que ya estaba concentrado para triunfar en el Inter. Pero esta ya es otra historia.