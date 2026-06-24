Heung Min Son y Patrik Schick: los líderes que buscan la clasificación a dieciseisavos de Corea y Chequia

El grupo con el que empezó el Mundial llega a su fin. Los mexicanos podrán disfrutar del partido con la tranquilidad de saber que, pase lo que pase, ya son primeros de grupo, mientras que Corea del Sur, Sudáfrica y Chequia se juegan la segunda plaza que les clasificará a dieciseisavos. La selección que quede tercera deberá esperar a los resultados de los otros grupos para ver si sigue viva en la competición.

República Checa se juega la vida ante una México ya líder

Llegaba con muy mala prensa la selección de Aguirre al tercer Mundial en el que eran anfitriones, y las cosas, por ahora, han sido muy distintas: las dos primeras victorias dejan los deberes hechos para los mexicanos. Se espera que Aguirre haga muchas rotaciones en un partido intrascendente para ellos, situación contraria a la de la República Checa, a quien solo la victoria le sirve para clasificarse.

El país confía en que Patrik Schick, delantero del Leverkusen, tenga un rendimiento similar al que tuvo en la Eurocopa del 2021, en la que Chequia llegó a cuartos de final con un Schick estelar: 5 goles que le llevaron a ser el máximo goleador del torneo empatado con Cristiano Ronaldo. El actual jugador del Leverkusen disputa por primera vez un Mundial, al que República Checa no se clasifica desde 2006, y buscará su primer gol en la competición, uno que puede ser clave para que los checos continúen su aventura por Norteamérica.

Eso sí, en caso de ganar, la segunda plaza es un escenario complicado para Chequia: más allá de la victoria, deben confiar en que Sudáfrica gane a Corea del Sur por menos ventaja que ellos.

Corea confía en una victoria contra Sudáfrica para certificar la segunda plaza

Corea parte en la jornada 3 como segunda de grupo. Para seguir viva, depende de sí misma: una victoria contra Sudáfrica será suficiente. La selección confía en su estrella para mantener el segundo puesto: Heung-Min Son. El jugador de 33 años disputa su cuarto Mundial en una posición que no ha sido la más habitual en su carrera, la de delantero centro, en la que por ahora no ha demostrado todo lo que aportaba cuando partía como extremo izquierdo.

Corea es favorita en este partido ante una Sudáfrica que aún no ha dicho su última palabra en el torneo. Los de Hugo Broos, tras el empate ante República Checa, continúan con opciones para pasar de ronda. Eso sí, no podrán contar con los sancionados Zwane, expulsado en la jornada 1, ni con el goleador frente a Chequia Mokoena, ausente por acumulación de tarjetas.

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El desenlace del grupo A lo podrán disfrutar los más nocturnos: a partir de las tres de la mañana comenzará a rodar el balón para saber quién acompaña a México hacia la siguiente ronda.