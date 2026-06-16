MUNDIAL 2026
Hernández Hernández debutará en el Mundial como árbitro principal en el Brasil - Haití
El colegiado canario dirigirá el choque del Grupo C este viernes acompañado por los asistentes José Enrique Naranjo y Diego Sánchez
La FIFA ha comunicado este lunes que el único árbitro principal español en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, Alejandro Hernández Hernández, debutará en la competición como primer colegiado en el Brasil - Haití de la segunda jornada de la fase de grupos del Grupo C.
El español se reencontrará en el estadio de Filadelfia con Vinicius y Raphinha, jugadores de LaLiga EA Sports.
El colegiado ha sido designado para el choque de este viernes a partir de las 02.30 de la madrugada (hora española) y le acompañarán los también españoles José Enrique Naranjo, como primer asistente, y Diego Sánchez, como segundo.
El cuadro arbitral lo completaran los suizos Sandro Schaerer, como cuarto árbitro y Stephane De Almeida, como árbitro asistente de reserva.
El canario debutó en el Mundial el pasado domingo, en la primera jornada de la fase de grupos, como cuarto árbitro en el Haití y Escocia, también del Grupo C, que se saldó con victoria de los escoceses por 0 a 1.
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