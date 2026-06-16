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MUNDIAL 2026

Hernández Hernández debutará en el Mundial como árbitro principal en el Brasil - Haití

El colegiado canario dirigirá el choque del Grupo C este viernes acompañado por los asistentes José Enrique Naranjo y Diego Sánchez

Alejandro Hernández Hernández, en LaLiga

Alejandro Hernández Hernández, en LaLiga / Ricardo Larreina / AFP7 / Europa / Europa Press

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Jordi Delgado

Jordi Delgado

La FIFA ha comunicado este lunes que el único árbitro principal español en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026Alejandro Hernández Hernández, debutará en la competición como primer colegiado en el Brasil - Haití de la segunda jornada de la fase de grupos del Grupo C.

El español se reencontrará en el estadio de Filadelfia con Vinicius y Raphinha, jugadores de LaLiga EA Sports.

El colegiado ha sido designado para el choque de este viernes a partir de las 02.30 de la madrugada (hora española) y le acompañarán los también españoles José Enrique Naranjo, como primer asistente, y Diego Sánchez, como segundo.

Hernández Hernández debutará en el Mundial en el Brasil - Haití

Hernández Hernández debutará en el Mundial en el Brasil - Haití / FIFA

El cuadro arbitral lo completaran los suizos Sandro Schaerer, como cuarto árbitro y Stephane De Almeida, como árbitro asistente de reserva.

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El canario debutó en el Mundial el pasado domingo, en la primera jornada de la fase de grupos, como cuarto árbitro en el Haití y Escocia, también del Grupo C, que se saldó con victoria de los escoceses por 0 a 1.

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