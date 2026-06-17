Los hermanos que pueden hacer saltar por los aires el Mundial

Hablemos de hermanos y Mundiales. Los Charlton, Jack y Bobby, fueron campeones del mundo con Inglaterra en 1966. Los Walter, Fritz y Otmar, lo lograron 12 años antes con Alemania, que en España 1982 contó con los rocosos Förster, Karlheinz y Bernd.

Países Bajos tuvo a otras dos parejas muy reconocibles: los Van de Kerkhof, René y Willy, que jugaron los Mundiales de 1974 y 1978, y los De Boer, Frank y Ronald, que hicieron lo propio en 1994 y 1998. Y cómo olvidarse de los Laudrup, Michael y Brian, en Dinamarca, firmando una Copa del Mundo memorable en Francia 1998. En la historia reciente, los Hazard, Eden y Thorgan, estuvieron cerca de hacer historia con Bélgica en 2018 y 2022.

Los hermanos Laudrup, en un entrenamiento de Dinamarca / 'X'

También hay casos más allá de Europa. Difícil olvidarse de los hermanos Touré, Yaya y Kolo, y de su incuestionable importancia en una Costa de Marfil que no falló a su cita mundialista ni en 2006, ni en 2010, ni en 2014. O de los hermanos Ayew, en Ghana, Jordan y André, que coincidieron en 2014 y 2022. Podrían haberlo hecho también en 2026, pero el segundo no entró en la lista de 26.

Los hermanos Ayew, míticos en Ghana / Agencias

No obstante, también hubo casos de hermanos que se enfrentaron en una Copa del Mundo, como los Boateng: Kevin-Prince y Jérôme. Lo hicieron en 2010 y después en 2014, porque el primero, ex del Barça, eligió representar a Ghana, y el segundo, ex del Bayern, a Alemania. Y en este Mundial, el de 2026, pueden dejar de ser los únicos.

Jérome y Kevin-Prince se enfrentaron en un Ghana-Alemania / Agencias / EUP

El campeonato que acogerán Estados Unidos, Canadá y México también será cosa de hermanos. En concreto, de siete parejas que estarán presentes en la gran cita, algunas defendiendo la misma camiseta y otras separadas por banderas distintas.

Uno de los casos más llamativos será el de los Doué. Guéla vestirá los colores de Costa de Marfil, mientras que Desiré lo hará con Francia. Formados en el entorno del fútbol francés y unidos por una misma raíz familiar, vivirán el Mundial con intereses opuestos.

Los hermanos Doué se han enfrentado en Ligue 1 / 'X'

La misma situación experimentarán los Williams: Iñaki representará a Ghana y Nico, a España. Las estrellas del Athletic Club, por primera vez desde que ambos son profesionales, tendrán objetivos distintos sobre el césped. Otro caso de caminos cruzados será el de los Brobbey: Derrick jugará para Ghana, como Iñaki, mientras que Brian lo hará con Países Bajos.

Nico Williams besa el escudo del Athletic mientras su hermano, Iñaki, camina hacia el terreno de juego. / Europa Press

La lista de hermanos divididos la completan los Souttar, Harry y John. El primero defenderá a Australia y el segundo, a Escocia. Los dos son centrales y los dos nacieron en Escocia, pero eligieron trayectorias diferentes a nivel internacional.

Pero también habrá hermanos que compartirán camiseta. Algo tan especial que logró retener a Nico Williams el pasado verano en San Mamés. Lucas Hernández y Theo Hernández estarán con una de las favoritas al título: la Francia de Deschamps.

Lucas y Theo Hernández celebrando con Francia el título de la Nations League / EFE

Con menos opciones de éxito, pero con tanta o más ilusión, Cabo Verde vivirá su propia historia familiar con los Duarte, Laros y Deroy. Curazao aportará otra pareja especial: Leandro Bacuna y Juninho Bacuna, dos hermanos clave en el equipo de Advocaat.

Y podrían haber sido ocho parejas, con Quinten y Jurriën Timber en Países Bajos, pero el segundo, que llegó a la concentración muy tocado por su exigente temporada en el Arsenal, acabó cayéndose de la lista en favor del jugador del Leipzig Lutsharel Geertruida.