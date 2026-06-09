El hermano de Araujo explota contra Bielsa: "Gracias por lesionar jugadores"

El ambiente en la selección uruguaya está un tanto caldeado. Ayer saltaron las alarmas con el viaje exprés de Ronald Araujo a España para tratarse con los médicos y fisioterapeutas del Barça tras sufrir una lesión muscular leve en el gemelo durante un entrenamiento. Este martes por la noche deberá estar en Montevideo para viajar con todo el grupo a Playa del Carmen, México, lugar en el que se concentra la selección charrúa durante el Mundial.

Salvo sorpresa, el central del Barça estará en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que arranca este 11 de junio con el México-Sudáfrica. Eso sí, posiblemente no llegue al cien por cien ni al debut uruguayo ante Arabia Saudí ni tampoco al segundo encuentro contra Cabo Verde. Su vuelta, en plenitud física, se espera para el último partido de la fase de grupos, contra España.

Un escenario que no ha gustado nada a Mikael, hermano de Ronald, que explotó en su Instagram personal contra Marcelo Bielsa y su cuerpo técnico. “¡Gracias por lesionar jugadores a días del Mundial!”, escribió en una historia en la que republicaba el informe sanitario sobre el central culé publicado por la selección uruguaya.

La publicación del hermano de Araujo en Instagram / Instagram

“Para ayudar a resolver una molestia muscular, el futbolista recibirá un tratamiento médico a cargo de profesionales que lo han atendido con anterioridad. El cuerpo técnico y la sanidad de la AUF estuvieron de acuerdo con esta decisión”, mencionó la selección uruguaya en su informe.

“No participará en las actividades grupales del día lunes, incorporándose a las tareas del equipo el martes 9, que viaja por la noche rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026”, añadió.

El caso de Giorgian De Arrascaeta

Para Mikael, los percances físicos de su hermano Ronald son culpa de Marcelo Bielsa y su staff, que también han sido señalados por el caso de Giorgian De Arrascaeta, una de las estrellas del equipo, quien sufrió una lesión muscular en un gemelo mientras se recuperaba de una fractura de clavícula. El jugador de Flamengo tampoco llegará al debut ante Arabia Saudí.

En el club brasileño no están nada contentos con la gestión de Bielsa y el pasado domingo acusaron a Uruguay de haber incumplido los protocolos médicos pautados para la recuperación física de su centrocampista. El club carioca afirmó en un comunicado que el incumplimiento de estos protocolos “supone poner en riesgo la salud del jugador e ignorar de forma irresponsable las inversiones” de los clubes.