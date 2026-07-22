La hermana de Paredes: "No tenemos la cuarta estrella, pero tenemos las Malvinas para nosotros"

España superó a Argentina en la final disputada en MetLife Stadium, gracias al gol de Ferran Torres, futbolista del FC Barcelona. La Roja dominó el encuentro de principio a fin, aunque fue difícil batir la portería de Emiliano Martínez, concretamente no se consiguió hasta el primer minuto de la segunda parte de la prórroga, cuando el atacante valenciano anotó un gol que ya quedará para el recuerdo.

La afición argentina y los periodistas intentaron calentar la final diciendo que la selección de Luis de la Fuente no tenía nada que hacer, debido a que ellos tenían a Leo Messi, entre otros de los motivos que defendían.

Por ejemplo, el periodista Pablo Carroza llegó a decir en el programa 'El Carnaval' que "los españoles necesitan tener un ídolo, porque desde Iniesta no han vuelto a vender camisetas. La camiseta de España viene vacía. Cuando vas a la tienda de Adidas de la Gran Vía de Madrid, la venden sin dorsal, porque ahora mismo no hay ningún jugador que sea capaz de vender camisetas".

No obstante, España respondió sobre el terreno de juego y dio una nueva lección de cómo se debe jugar al fútbol, tanto que la Albiceleste no llegó a disparar a Unai Simón durante los 120 minutos, algo que no se había visto en las últimas finales.

La selección de Lionel Scaloni no encajó del todo bien la derrota en la final del Mundial, ya que cuando el árbitro Slavko Vincic señaló el final del partido, Leandro Paredes, jugador del Boca Juniors, agredió a Eric Garcia primero y a Gavi.

Leandro Paredes, empujando a Gavi / RONALD WITTEK / EFE

Una pérdida de papeles completamente inadmisible. Además, aún no ha pedido perdón por su actitud al finalizar el encuentro, y la FIFA está estudiando si le sancionará tanto a él como a Nahuel Molina y Roberto Ayala.

No obstante, su hermana, Bárbara Paredes, habló después del partido y expresó: que "no tenemos la cuarta estrella, pero tenemos las Malvinas para nosotros".

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Una declaración que no ha gustado nada, especialmente en Inglaterra. Ya cuando Argentina remontó a la selección de Thomas Tuchel en las semifinales, Paredes expresó que "las Malvinas siempre serán nuestras".