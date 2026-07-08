Henry se rinde a la Argentina de Messi: "No despierten a la bestia"

Thierry Henry volvió a deshacerse en elogios hacia Leo Messi tras la clasificación de Argentina, dejando una de las reflexiones más llamativas sobre el capitán albiceleste. El exdelantero francés aseguró que cuando el equipo más lo necesita, el argentino es capaz de alcanzar un nivel al alcance de muy pocos.

"Primero y ante todo, mírenlo llorando y cuánto significa eso para él y para el equipo. Nos recordó primero que es humano porque falló algunos penaltis. Luego nos recuerda de nuevo que no es humano", afirmó Henry, poniendo el foco tanto en la emoción de Messi como en su capacidad para sobreponerse a cualquier situación.

El campeón del mundo con Francia recordó además una anécdota de su etapa en el Barça para explicar cómo reaccionaba Messi cuando algo le molestaba. "No despierten a la bestia que lleva dentro", advirtió. Según relató, durante un entrenamiento el argentino se enfadó porque el entrenador no señaló una falta que él reclamaba. "Mirabas sus ojos y veías que había cambiado por completo", explicó.

Lionel Messi, junto a Lautaro Martínez durante el choque ante Egipto / EUP

La respuesta de Messi fue inmediata. "Cogió la pelota y marcó tres goles seguidos. Robaba el balón y marcaba, lo volvía a robar y marcaba otra vez. Después se giró y dijo: 'La próxima vez pita la falta'. Y todos respondíamos: 'Sí, sí, la próxima vez la pitaremos', porque simplemente no podías detenerlo", recordó entre risas.

Henry también destacó el enorme esfuerzo físico realizado por el argentino. "Hablamos de un jugador que venía de disputar 120 minutos en el partido anterior y aun así elevó su nivel, empezó a coger la pelota y a regatear a casi todos para intentar cambiar el partido", señaló.

El francés comparó además a Messi con otras leyendas con las que coincidió durante su carrera. "Jugué con Zidane, Ronaldinho y muchos grandes futbolistas, pero con Leo me ocurría algo diferente. A veces marcaba un gol y necesitaba uno o dos segundos para procesar lo que acababa de ver. Pensaba: '¡Guau!', y luego recordaba que seguía jugando el partido. Eso no me ha pasado prácticamente con nadie".