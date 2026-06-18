Henry no tiene piedad de Cristiano: "El equipo necesita marcar, no tú"

Nada que ver uno con otro. Mientras Leo Messi estrenaba su sexta Copa del Mundo con un hat-trick de ensueño para liderar el triunfo de Argentina sobre Argelia, Cristiano Ronaldo, también en su sexto Mundial, vivía una puesta en escena mucho más amarga al no poder pasar del empate con Portugal apenas unas horas después.

Los lusos se estrellaron frente a la heroica RD Congo. Yoane Wissa anotó un tanto histórico para los centroafricanos y frustró el estreno de Cristiano. Para colmo, los hinchas congoleños se burlaron de él imitando su mítica celebración.

Las declaraciones de Mukau, jugador de Los Leopardos, han dado la vuelta al mundo. Al ser preguntado sobre un posible plan especial para frenar a la estrella de Portugal, sorprendió con su respuesta: "Para ser honesto: no. Porque sabemos que no es el mismo de antes, ya está más viejo". Eso sí, matizó sus palabras y expresó su admiración por él: "Aun así es uno de los grandes jugadores de la historia, muchísimo respeto por él".

Cristiano se lamenta en el césped de Houston / SAM WASSON / EFE

Las palabras que tampoco han dejado indiferente a nadie fueron las de una leyenda futbolística como Thierry Henry, que no se mordió la lengua al hablar del discreto debut de Cristiano.

Henry no se muerde la lengua

"Hay algo importante. El equipo tiene que marcar, no tú. En una jugada, como quiere marcar él, se mete en el camino de Bruno Fernandes. Es más fácil defenderlo. Este es el problema de Ronaldo en este momento. Está jugando como un 9, pero nunca ha sido un 9 y no está actuando como un 9. No le está dando a Portugal esas cualidades", analizó en 'FOX'.

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En la misma línea fue la opinión de Zlatan Ibrahimovic, también presente en la tertulia: "Normalmente, como delantero, vas del primer palo al segundo para arrastrar al defensor contigo y abrirle espacio al que viene detrás. Así que, obviamente, tomaste la decisión equivocada, Cristiano".