Henderson, trasladado al hospital tras lesionarse en la celebración: "Es bastante grave"

La clasificación de Inglaterra para los cuartos de final del Mundial dejó una imagen tan insólita como preocupante. Jordan Henderson acabó en el hospital tras lesionarse durante la celebración de la victoria por 3-2 frente a México en el Estadio Azteca.

El veterano centrocampista, que no disputó el encuentro, se unió a sus compañeros para celebrar el pase con la afición inglesa al ritmo de Wonderwall. Fue entonces cuando, al intentar volver al terreno de juego saltando una valla publicitaria, cayó de forma aparatosa y se lesionó la muñeca.

La escena generó una gran preocupación entre los jugadores ingleses. Henderson permaneció tendido sobre el césped con evidentes gestos de dolor, recibió asistencia médica y tuvo que ser evacuado en camilla antes de ser trasladado a un hospital de Ciudad de México para someterse a pruebas. Las primeras sensaciones no invitan al optimismo y su continuidad en el Mundial está en serio peligro.

"Está ahora mismo en el hospital"

Thomas Tuchel compareció tras el encuentro con sentimientos encontrados. El seleccionador inglés elogió el esfuerzo de sus jugadores, pero reconoció que la lesión de Henderson empañó completamente la clasificación. "Mis emociones son muy contradictorias. Estoy muy orgulloso de la mentalidad y la actitud del equipo. Lo conseguimos con corazón y personalidad", apuntó.

Sin embargo, el técnico alemán cambió rápidamente el tono al referirse al centrocampista: "Jordan se lesionó la muñeca. Está ahora mismo en el hospital. Es una lesión bastante grave. No encaja con una noche como esta que Jordan no esté con nosotros". Tuchel admitió además que desconoce todavía el alcance exacto de la lesión, aunque dejó claro que las primeras noticias no son alentadoras.

Un triunfo heroico con un final amargo

Inglaterra selló su pase a cuartos tras sobrevivir con diez futbolistas durante buena parte de la segunda mitad frente a una México que apretó hasta el último instante. Tuchel calificó el triunfo de "heroico" y aseguró que la sensación era "como haber ganado una final".

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Pero la euforia duró poco. La inesperada lesión de Henderson durante la celebración se convirtió en la peor noticia para los 'Three Lions', que ahora esperan el resultado de las pruebas médicas para conocer si el experimentado centrocampista podrá volver a participar en el torneo.