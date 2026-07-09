Henderson emite un comunicado tras la operación: "Ahora vamos a prepararnos para el sábado"

Jordan Henderson ya ha pasado por el quirófano. El veterano centrocampista inglés fue operado con éxito de la grave lesión en la muñeca sufrida durante las celebraciones de la victoria de Inglaterra sobre México en los octavos de final del Mundial 2026, una intervención que pone fin a uno de los episodios más insólitos del torneo.

El futbolista, de 36 años, se lesionó cuando intentaba saltar una valla publicitaria para celebrar la clasificación con los aficionados ingleses tras el triunfo por 3-2 en el Estadio Azteca. El apoyo cedió bajo sus pies y la caída le provocó una fractura de consideración que obligó a evacuarlo en camilla y descartó inmediatamente su participación en lo que resta de campeonato.

Tras la intervención, realizada en Kansas City, Henderson publicó una imagen desde el hospital en la que aparece con el brazo inmovilizado y un mensaje de agradecimiento al personal médico. "La cirugía ha terminado. Ahora vamos a prepararnos para el gran partido del sábado", escribió el internacional inglés en sus redes sociales.

Aunque no volverá a jugar en este Mundial, el seleccionador Thomas Tuchel ha confirmado que el excapitán del Liverpool permanecerá concentrado con el resto de la expedición inglesa hasta el final del torneo. Su experiencia y liderazgo continúan siendo considerados un activo importante dentro del vestuario, pese a que únicamente disputó unos minutos frente a Panamá durante la competición.

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La ausencia de Henderson supone una baja sensible desde el punto de vista anímico para una selección inglesa que prepara ya el cruce de cuartos de final frente a Noruega. El centrocampista del Brentford afronta ahora varias semanas de recuperación, aunque su intención es seguir acompañando al grupo en su camino por el Mundial desde un papel de apoyo fuera del terreno de juego.