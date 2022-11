Hazard: "Si yo estoy bien, podemos ganar el Mundial"

El capitán de la selección belga ha pedido tranquilidad tras el inicio dubitativo de los 'diablos rojos': "En un partido inaugural siempre hay mucho estrés" El futbolista del Madrid ha asegurado, sobre las críticas a su rendimiento en particular, que tampoco está preocupado: "Me siento bien. Estoy haciendo todo lo que puedo"

Bélgica inició su periplo en el Mundial de Qatar con un ajustado triunfo contra Canadá (1-0). Los ‘diablos rojos’ no ofrecieron buenas sensaciones y necesitaron varias intervenciones salvadoras de Courtois para lograr los tres puntos, pero no fallaron y empezaron el torneo con una victoria. El capitán Eden Hazard ha reconocido en rueda de prensa que su selección “no supo gestionar bien” el primer compromiso, pero ha pedido tranquilidad.

“¿Si me preocupa nuestro nivel? Sí y no. En nuestro primer tiempo contra Panamá en 2018 también lo pasamos mal. En un partido inaugural como este siempre hay mucho estrés. Pero tengo confianza y no estoy preocupado. Tenemos jugadores que son buenos con el balón y solo es cuestión de encontrarlos. Estábamos demasiado asustados contra Canadá. Tenemos que atrevernos a jugar nuestro juego. Tácticamente estuvimos bien”, ha reflexionado el futbolista del Madrid.

Hazard ha asegurado, sobre las críticas a su rendimiento en particular, que tampoco está preocupado. “Afronto las críticas a mi manera, ya me conocéis. No me mlolestan. La gente habla, es parte del fútbol. Yo me centro en el campo. Intento aportar a nuestro país tanto como sea posible. Estoy haciendo todo lo que puedo”, ha apuntado antes de explicar que, físicamente se encuentra “muy bien”. “La recuperación va muy bien. Me sentí muy bien el otro día y tengo ganas de seguir jugando. Eso es lo más importante”, ha añadido.

Para el atacante, “las lesiones forman parte del pasado”. “Ahora solo quiero disfrutar en el campo. Hace dos años fue un periodo complicado para mí. Estoy bien y quiero demostrar que soy un buen jugador. Cuanto más juegue seguido, mejor seré. Eso es así”, ha expresado. Hazard confía mucho tanto en él mismo como en sus compañeros. De hecho, considera que Bélgica tiene muchas más opciones de ganar la Copa del Mundo si él mejora sus prestaciones. "Si yo estoy bien, podemos ganar el Mundial", ha finalizado.