¿Hay que tenerle miedo a Francia? El plan de Deschamps con solo cinco centrocampistas

Pocas dudas hay del estatus con el que llega Francia al Mundial 2026. Sin duda, 'les bleus' son uno de los favoritos para besar la gloria en Nueva Jersey y sumar su tercera estrella tras las conquistadas en 1998 y 2018. Comandados por Kylian Mbappé, los hombres de Didier Deschamps son uno de los grandes atractivos del torneo que acogerán Estados Unidos, Canadá y México, y todo el talento que acumulan, especialmente arriba, intimida a varios de sus rivales. ¿Hay que tenerles miedo? Lo analizamos en SPORT.

La lista que presentó Didier Deschamps despertó algo de polémica. La nómina de futbolistas que tenía para elegir el preparador de Baiona era extensa y, decidiera lo que decidiera, iba a haber algo de lío por las ausencias. Una de las más sonadas fue la de Eduardo Camavinga, quien no convenció a su técnico tras su mal curso en el Real Madrid. No obstante, el hecho de prescindir del jugador formado en el Rennes no fue la única cuestión que se llevó a debate sobre su convocatoria.

Didier Deschamps, seleccionador francés, y el jugador del Real Madrid Eduardo Camavinga / EFE/FRIEDEMANN VOGEL

También se habló del número de jugadores que citó para el centro del campo: cinco. A priori, pocos futbolistas para una demarcación en la que se acumula mucho desgaste y en la que sus ocupantes suelen recibir tarjetas y amonestaciones por la cantidad de duelos que disputan. No obstante, es una pista inmensa para conocer las fortalezas de un equipo que ya ha demostrado de lo que es capaz, pero también de qué pie cojea.

Cinco centrocampistas

A Deschamps se le podría catalogar como un 'controlador del riesgo'. Su Francia quiere estar viva siempre. Ganar duelos, regalar pocos balones, sobrevivir cuando está contra las cuerdas y golpear con fuerza cuando domina. Y si para eso hay que renunciar a presionar constantemente arriba o jugar menos vistoso, bienvenido sea.

Esa podría ser la primera explicación de por qué solo ha incluido a cinco centrocampistas en su convocatoria. Pero vayamos más allá. N'Golo Kanté, Manu Koné, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni y Warren Zaïre-Emery han sido sus elegidos para la sala de máquinas. Futbolistas con recorrido, buenos en los duelos y de corte un poco más defensivo que ofensivo. La premisa parece clara: físico antes que calidad técnica.

Stuttgart (Germany), 05/06/2025.- France's Adrien Rabiot (L) in action against Spain’s Lamine Yamal during the UEFA Nations League semi-final soccer match between Spain and France, in Stuttgart, Germany, 05 June 2025. (Francia, Alemania, España) EFE/EPA/RONALD WITTEK / RONALD WITTEK / EFE

El preparador francés tiene claro que el mejor ataque es una buena defensa. Y, después, que el talento de arriba decida. Una pérdida del rival en alguna zona comprometida es suficiente para hacer gol. Y no le ha ido nada mal: campeón en Rusia 2018 y finalista en Qatar 2022. Por eso necesita 'perros de presa' en el centro del campo, para robar y poner el balón en los pies de los futbolistas diferenciales, los que deben castigar al rival y ganar los partidos.

Un ataque de miedo

Su estructura, un reconocible 4-2-3-1 que en momentos puntuales puede convertirse en 4-3-3, tiene roles muy definidos: Deschamps quiere a un lateral más prudente, como Koundé o anteriormente Pavard, y otro que pueda proyectarse más, como Theo. Como mencionábamos, suele apostar por dos jugadores rocosos en el doble pivote y confía mucho en Rabiot, quien eleva un poco el nivel con balón en la medular. Toda la magia la encapsula arriba. Esta Francia, la de 2026, puede ser extremadamente letal.

Deschamps contará con Mbappé, Dembélé, Doué, Barcola u Olise para convertir cada balón con espacio en peligro real. El jugador del Bayern puede ocupar también la mediapunta de Griezmann, posición a la que también oposita Cherki. Ambos son los perfiles más creativos que tiene el seleccionador francés en su plantilla, con último pase, visión de juego y una facilidad insultante para jugar entre líneas.

Mbappé posa con su figura de cera en Museo Madame Tussauds en Berlín / Madame Tussauds

Y a todo ello hay que sumar el talento de Maghnes Akliouche, a su delantero tanque Jean-Philippe Mateta y la potencia de Marcus Thuram. Un ataque letal para una selección que quiere volver a ser de oro y que, como Deschamps ha dejado claro, no necesita demasiada historia en el centro del campo.

El plan está claro, pero hay puntos débiles. Sin espacios, el equipo puede sufrir más. Tiene talento para abrir el camino ante defensas muy embotelladas o equipos que no asuman prácticamente riesgos, pero, en comparación con otras plantillas, le puede faltar algo de ritmo de circulación para generar peligro en ataques colectivos largos.

El Mundial de Francia se juega a una carta: la pegada, la fortaleza física y el talento del ataque. Así es la Francia de Deschamps: pragmática, vertical y ultracompetitiva. Ya son 14 años en el cargo. Algo habrá hecho bien.