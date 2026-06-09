Hay preocupación en Argentina: "Hay jugadores que pueden abandonar la convocatoria. No estamos al cien por cien"

Esta madrugada, a las 3.00 hora española, Argentina se medirá a Islandia en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, Alabama, en el que será el último amistoso de los hombres de Lionel Scaloni antes del debut en el Mundial, el 17 de junio, ante Argelia.

Un partido que será clave para acabar de coger ritmo tras el triunfo por 2-0 ante Honduras, pero que también genera cierta preocupación en el seleccionador de Pujato, que ya tuvo que dar de baja a Leonardo Balerdi de la convocatoria.

Balerdi, central de Argentina, no estará en el Mundial 2026 / AFA

El defensa central se perderá la cita mundialista por una lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha y su reemplazo, tal y como confirmó Argentina, saldrá de la prelista de Scaloni. No obstante, el miedo del preparador argentino es que el jugador del Olympique de Marsella no sea el único en abandonar la concentración.

“Tampoco quiero alarmar, pero no estamos al cien por cien con muchos jugadores y, a lo mejor, esa decisión (la de quitar a alguien de la convocatoria) no pasa solo por un central”, manifestó Scaloni durante la rueda de prensa posterior al triunfo ante Honduras.

El entrenador reconoció que esperó a Balerdi hasta última hora, pero no pudo ser. “Ayer teníamos la esperanza de que Leo Balerdi no estuviera lesionado, pero lamentablemente se confirmó y tuvimos que darlo de baja. Lo hicimos con todo el dolor del mundo”, señaló. “Tenemos otro partido el martes y no nos apresuramos para elegir al jugador que se va a sumar”, añadió el entrenador, que debe tomar una decisión importante.

Los candidatos a entrar en la lista

En la lista de posibles candidatos a relevar a Balerdi se encuentran varios nombres. Un cambio natural sería Marco Senesi, nuevo central del Tottenham, aunque Scaloni puede confiar en los centrales que ya tiene y sumar un nuevo perfil en otras posiciones.

Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Facundo Medina son los cuatro centrales que tiene ahora Scaloni en su plantilla. De confiar en ellos cuatro, suenan con fuerza Emiliano Buendía, Nicolás Capaldo, Agustín Giay, Máximo Perrone y Guido Rodríguez.

Marcos Senesi es un central muy técnico y experimentado / Bournemouth

Argentina debutará en la fase de grupos del Mundial 2026 el 17 de junio de 2026 contra Argelia en Kansas City, un partido importante para empezar con confianza. Después, el equipo dirigido por Lionel Scaloni jugará su segundo encuentro el 22 de junio frente a Austria en Dallas.

El último partido de Argentina en la primera fase será el 28 de junio de 2026 contra Jordania, también en Dallas. Estos serán los tres primeros compromisos de la defensa de la corona conquistada en Qatar 2022.