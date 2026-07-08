¿Por qué no hay partidos del Mundial hoy miércoles 8 de julio y cuándo se juegan los cuartos de final?

El Mundial 2026 vivirá un día inusual este miércoles 8 de julio. Después de varios días consecutivos de eliminatorias, la competición hace una breve pausa una vez finalizados los octavos de final para retomarlo con el inicio de los cuartos de final, donde ya solo quedan ocho selecciones en la pelea por el título.

El parón llega en uno de los momentos decisivos del torneo. Cada vez son menos los equipos en liza para levantar la Copa del Mundo, que se entregará el 19 de julio en la gran final. Entre las selecciones implicadas en la pelea está España, que logró el billete a los cuartos de final tras superar a Portugal por la mínima en un partido igualado hasta el final.

Los jugadores de España celebran el gol de Mikel Merino / CHRISTOPHER NEUNDORF

El combinado español se enfrenta en la próxima ronda a Bélgica, que pasó con rotundidad a los cuartos de final tras superar a Estados Unidos en octavos. A pesar de no tener el talento de otras ocasiones, especialmente en los últimos metros, el combinado belga ha demostrado ser un grupo unido y capaz de pelear con cualquier selección, algo que pone en aviso a España de cara al próximo partido.

¿Por qué no hay partidos del Mundial hoy miércoles 8 de julio?

El Mundial 2026 no tendrá partidos hoy miércoles 8 de julio porque el calendario contempla una jornada de descanso entre el final de los octavos de final y el inicio de los cuartos. Se trata de un parón habitual en las fases eliminatorias, pensado para ordenar el calendario y dar margen a las selecciones clasificadas antes de volver a competir. La actividad regresará el jueves 9 de julio con el primer partido de cuartos de final.

¿Cuándo es el próximo partido del Mundial 2026?

El próximo partido del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México será el jueves 9 de julio a las 22:00 horas (CEST) entre Francia y Marruecos. Será el primer partido de los cuartos de final y el ganador conseguirá el billete hacia las semifinales de la Copa del Mundo.

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