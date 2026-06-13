¿Por qué hay tantos jugadores con botas rosas en el Mundial?

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 apenas ha comenzado, pero ya ha dejado una imagen reconocible en los estadios. Más allá de los goles, las sorpresas y las actuaciones de las grandes estrellas, un elemento ha captado la atención de aficionados y espectadores: las botas de color rosa.

Basta con observar cualquier partido del torneo para comprobar que futbolistas de selecciones tan distintas como México, Corea del Sur, Estados Unidos o Brasil comparten un mismo detalle en su equipación. Las camisetas cambian, los estilos de juego también, pero el color predominante en el calzado es prácticamente el mismo. Y también se ha visto en las sesiones de entrenamiento: España, Inglaterra, Alemania, Argentina, etc.

Lejos de tratarse de una moda espontánea nacida en los vestuarios, la explicación responde a una estrategia conjunta de las principales marcas deportivas. Nike, Adidas, Puma, New Balance y Skechers han lanzado para el Mundial colecciones especiales en tonos rosa, fucsia y magenta con el objetivo de maximizar la visibilidad de sus productos en el mayor escaparate futbolístico del planeta.

Los jugadores suplentes de Estados Unidos celebran un gol ante Paraguay en el Mundial 2026 / EFE

Según explicó a 'The Athletic' Odinga Nimako, miembro del equipo global de desarrollo de botas de fútbol de Nike, la decisión estuvo motivada por la creciente demanda de colores llamativos entre futbolistas y consumidores: "Lo que escuchamos constantemente de los jugadores y de los aficionados es que los colores vibrantes les transmiten confianza, especialmente en los grandes escenarios. El rosa es uno de esos colores que potencian esa sensación".

Además del componente estético, las marcas han encontrado una ventaja visual evidente. El medio apunta que diversos estudios realizados durante el proceso de desarrollo concluyeron que el rosa genera un contraste superior sobre el césped respecto a la mayoría de colores utilizados habitualmente en el fútbol.

La visibilidad resulta especialmente importante en una época en la que el consumo de fútbol se produce cada vez más a través de pantallas de teléfonos móviles, redes sociales y vídeos cortos. Una bota fácilmente identificable puede convertirse en un potente elemento de marketing tanto en una retransmisión televisiva como en una publicación viral.

Jugadores de Corea del Sur, en el Mundial 2026 / EFE

La tendencia adquiere aún más protagonismo porque ninguna de las 48 selecciones participantes utiliza el rosa como color principal de su uniforme. El contraste entre las botas y las equipaciones permite que el calzado destaque todavía más, un efecto buscado deliberadamente por los fabricantes.

Las excepciones a la regla

Aunque el rosa domina claramente el torneo, algunas de las grandes estrellas lucirán modelos exclusivos. Lionel Messi utilizará unas botas blancas y celestes inspiradas en los colores de Argentina y adornadas con detalles dorados. Christian Pulisic jugará con un diseño personalizado de Puma decorado con estrellas azules en referencia a la bandera estadounidense.

Por su parte, Cristiano Ronaldo estrenará unas botas doradas creadas especialmente para conmemorar su sexta participación en una Copa del Mundo, un homenaje a una trayectoria única en la historia del torneo.

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Los árbitros, en cambio, mantienen una imagen mucho más clásica. La FIFA exige que los colegiados utilicen botas negras suministradas por Adidas, alejándose de las tendencias cromáticas que dominan el césped.