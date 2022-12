¿Hay hoy Twitch de Luis Enrique tras la eliminación?

Luis Enrique debutó como 'streamer' en el Mundial Ha destacado por su naturalidad y por responder a las preguntas del chat

Luis Enrique nos descubrió una nueva faceta suya en el Mundial de Qatar estrenando un canal de Twitch y charlando con la gente que se conectaba a su canal.

Había hecho los directos a las 20 horas de España, las 22h en Qatar durante muchos días pero nunca en los días partido. Así que tras la eliminación de España por Marruecos en los penaltis en principio, como en el resto de días de partido, no habrá stream de Luis Enrique en Twitch.

¿Y tras el Mundial?

El seleccionador español, Luis Enrique, ya dejó claro que no iba a continuar con sus 'streams' en la plataforma cuando acabe el Mundial: "No sigo después del Mundial. Esto es una experiencia enriquecedora y nos sirve como relax, pero después del Mundial no seguiré".