Ya hay culpables en Alemania: Nagelsmann deja de ser el seleccionador tras el fracaso mundialista

El batacazo mundialista de Alemania ante Ecuador fue tan sorpresivo como contundente. La Mannschaft se despidió de la Copa del Mundo prácticamente a las primeras de cambio, en los dieciseisavos de final, despertando una ola de críticas por parte de aficionados y voces autorizadas del fútbol alemán.

El gran señalado fue el técnico: Julian Nagelsmann. El joven seleccionador alemán señaló en la rueda de prensa posterior a la debacle que no iba a abandonar el proyecto, asegurando que “no soy de los que huyen”, y pasó la patata caliente a la DFB, que ya habría tomado una decisión firme sobre su futuro.

Nagelsmann y Rüdiger se lamentan por la eliminación / EUP

Según informa 'Sky' Sport, la etapa de Julian Nagelsmann al frente de la selección alemana habría llegado a su fin apenas cuatro días después de la eliminación de Alemania en el Mundial.

La decisión se explica por el golpe deportivo vivido en Estados Unidos, Canadá y México, y se habría tomado después de una reunión de más de tres horas con la cúpula de la Federación Alemana de Fútbol, encabezada por su presidente, Bernd Neuendorf.

Una reunión de más de tres horas

En ese encuentro, según Sky, se analizó en profundidad el fracaso del equipo en la Copa del Mundo y, tras valorar la situación deportiva e institucional, se trasladó a Nagelsmann que lo más conveniente era que diese un paso al costado.

Nagelsmann: "Es normal que Alemania no sea favorita" / Archivo

En Alemania, las expectativas eran altas y claramente no se cumplieron tras perder ante Ecuador. “No podemos ni queremos pasar página sin más después de un golpe de estas características, teniendo en cuenta los retos que vienen por delante”, señaló Neuendorf en un comunicado posterior a la eliminación.

Aunque Rudi Völler, director deportivo de la Federación, había defendido públicamente a Nagelsmann y lo había calificado como un “entrenador top”, esa confianza no fue suficiente para evitar el desenlace que todos esperaban desde el pitido final ante el equipo de Alfaro.

Así, Nagelsmann, que tenía contrato hasta la Eurocopa de 2028 y un salario de casi ocho millones de euros anuales, habría decidido renunciar antes de que la Federación Alemana tomara decisiones más contundentes. Cabe recordar que leyendas del fútbol alemán como Lothar Matthäus dejaron caer que la convivencia durante el Mundial no fue buena por decisiones relacionadas con los familiares de los jugadores y los viajes.

El favorito es Klopp

Y ahora viene la gran pregunta: ¿quién lo sucederá? Lo cierto es que el nombre que más fuerza cobra es el de Jürgen Klopp, y eso ilusiona mucho en Alemania.

Jurgen Klopp, futurible para el banquillo de Alemania / EUP

Según Sky Sport, las conversaciones con Klopp podrían comenzar próximamente después de que el exentrenador del Liverpool diera luz verde a volver a entrenar si aparecía la opción del banquillo alemán. Además, el técnico contaría con una cláusula de salida en su acuerdo con Red Bull que le permitiría aceptar el cargo de seleccionador nacional.

Alemania está obligada a reconstruir su proyecto tras otro fracaso internacional y la primera piedra del camino ya está puesta: agitar el banquillo.