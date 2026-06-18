Ya hay árbitro para el decisivo España-Arabia Saudí del Mundial

La FIFA ha designado al brasileño Raphael Claus para dirigir el encuentro entre España y Arabia Saudí, correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial. Después del inesperado empate sin goles ante Cabo Verde en el debut, el combinado de Luis de la Fuente afronta un partido de máxima exigencia en el que está obligado a sumar los tres puntos para no complicarse su clasificación para los octavos de final.

Claus estará acompañado por sus compatriotas Danilo Manis y Rodrigo Figueiredo como asistentes, mientras que el colombiano Andrés Rojas ejercerá como cuarto árbitro. El también colombiano Alexander Guzmán actuará como asistente de reserva.

A sus 46 años, Raphael Claus es uno de los árbitros más experimentados del fútbol sudamericano. Internacional FIFA desde 2015, el colegiado paulista ha dirigido encuentros de competiciones como la Copa América, la Copa Libertadores y el Mundial sub-20 de 2019. Su mayor reconocimiento reciente llegó en 2024, cuando fue elegido para arbitrar la final de la Copa América entre Argentina y Colombia.

Pedri, desnaturalizado en el debut de España / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El encuentro entre España y Arabia Saudí supondrá además la tercera aparición mundialista de Claus. El brasileño ya estuvo presente en Qatar 2022, donde dirigió dos partidos de la fase de grupos: el Inglaterra-Irán (6-2) y el Canadá-Marruecos (1-2). Aquella experiencia le permitió estrenarse en una Copa del Mundo y consolidarse como uno de los árbitros de referencia de la CONMEBOL.

España llega a la cita con la necesidad de reaccionar tras el 0-0 frente a Cabo Verde en su debut. El empate dejó abiertas todas las opciones del Grupo H, pero también aumentó la presión sobre el conjunto de De la Fuente, que necesita una victoria para no complicarse el pase a las eliminatorias antes de la última jornada. Arabia Saudí, por su parte, buscará lo mismo tras su empate ante Uruguay.

Todas las miradas estarán puestas en Atlanta, donde Claus y su equipo arbitral tendrán la responsabilidad de dirigir uno de los encuentros más trascendentes de la segunda jornada para los intereses de España.