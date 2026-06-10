MUNDIAL 2026
Lo que te has perdido esta noche: Messi contra el diluvio, Arabia asusta a España y una selección digna del Mundial
Leo Messi lidera a Argentina en su puesta a punto mientras Arabia Saudí confirma que llega lista para competir
Todos tenemos muchas ganas de Mundial, pero este verano la competición más importante del fútbol tendrá un condicionante: se jugará en horas muy difíciles para el público europeo. En SPORT no queremos que os perdáis nada y por eso cada día os explicaremos qué pasó esa noche en Estados Unidos, México y Canadá.
La Copa del Mundo arranca el jueves, pero muchas selecciones siguen apurando sus últimos encuentros amistosos para ponerse a todo de cara a la gran cita. Esta noche se disputaron tres encuentros con selecciones mundialistas: Arabia Saudí - Senegal, Argentina - Islandia e Irak - Venezuela.
La mágia de Leo es eterna
Empecemos con el mejor y el campeón actual del torneo. Argentina superó a Islandia (3-0) en un encuentro que se atascó en la primera parte, pero que todo cambió con la entrada de Leo. El '10' marcó el segundo de penalti tras haber dejado solo a Lautaro Martínez con un pase delicado.
El encuentro estuvo muy cerca de no disputarse. Una violenta tormenta, acompañada de un peligroso aparato eléctrico, descargó con fuerza sobre la ciudad de Auburn, anegando por completo los pasillos interiores del Jordan-Hare Stadium y dejando el terreno de juego al límite de la suspensión. Aunque finalmente se consiguió jugar el partido con total normalidad a pesar de la que cayó.
Scaloni se reservó a gran parte de los titulares para el segundo tiempo. Barco avanzó a la albiceleste en el primer tiempo con un gran golpeo desde fuera del área, mientras que Messi y Almada cerraron el encuentro en el segundo tiempo.
Por su parte, Julián Álvarez se quedó sin jugar ni un minuto. La araña sigue arrastrando molestias desde las semifinales de la Champions ante el Atlético de Madrid y su vuelta deberá esperar al Mundial. Argentina debuta el 17 de junio a las 3.00 h (hora española).
Arabia Saudí no será un paseo para España
Arabia Saudí ya avisó en el Mundial pasado cuando le ganó a Argentina en el primer duelo y volvió a recordarle a España que no será un rival fácil en fase de grupos. Los de Luis de la Fuente jugarán su segundo encuentro de la primera fase ante los asiáticos después de jugar contra Cabo Verde y antes de Uruguay.
Los saudíes consiguieron un meritorio empate a cero contra la campeona (al menos sobre el césped) de África. Senegal no pudo marcar un tanto a los halcones en todo el encuentro a pesar de tener jugadores como Mané, Nicolas Jackson o Koulibaly.
Arabia demostró que está para competir contra cualquiera y ya espera su debut ante Uruguay. El encuentro terminó con la expulsión por doble amarilla de Jackson en el 84.
El partido curioso de la noche
Irak y Venezuela jugarán el encuentro bizarro de la madrugada. Las dos selecciones se vieron las caras en Bridgeview, Illinois. Los asiáticos cayeron por 0-2, cuando precisamente son ellos los mundialistas y no los sudamericanos. Una victoria de prestigio para una Venezuela que se quedó a las puertas del Mundial.
Cáseres y Ramírez sentenciaron el encuentro para la vinotinto, pero el encuentro terminó con la expulsión por roja directa de Yousif en el minuto 72.
Irak llegaba a Estados Unidos tras conseguir un meritorio empate en Riazor ante España. Aunque a decir verdad, los españoles reservaron a muchas estrellas ese día de cara al Mundial. Los leones de Mesopotamia están en uno de los grupos de la muerte: Noruega, Francia y Senegal. Casi nada.
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