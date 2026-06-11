Lo que te has perdido esta noche: Gordon enamora a Inglaterra, Argelia asusta y le emoción de México

Última noche antes de que arranque lo importante, últimas horas antes de que por fin empiece el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. A pesar de que el partido inaugural está a la vuelta de la esquina, hay aún selecciones que siguen apurando sus últimos amistosos para llegar en plena forma al torneo. Esta noche se jugaron dos encuentros: Inglaterra - Costa Rica y Bolivia - Argelia. En SPORT, como siempre, te explicamos todo lo que ha pasado mientras dormías.

La carta de presentación de Gordon

Gordon quiere ser importante con Inglaterra después de su fichaje con el Barça y qué manera de presentarse al mundo con su nueva camiseta. El extremo vivió su primera gran noche con Inglaterra justo en la antesala del Mundial. En el amistoso ante Costa Rica, el atacante fue un torbellino constante: desequilibrante, vertical y con ese punto de descaro que tanto gusta en los grandes escenarios.

Gordon asistió a Rice ante Costa Rica / @england

Marcó un gran gol de penalti —la puso en la misma escuadra y demostró por qué es un especialista desde los once metros— y además regaló una asistencia a Declan Rice en una actuación redonda. Inglaterra ganó 3-0 en un partido donde también reapareció Jude Bellingham con buenas sensaciones, recuperando ritmo y confianza en el momento justo. Watkins completó la goleada en una noche en la que los de Tuchel mandaron un aviso claro: llegan finos a pesar de las críticas por la convocatoria. Pero el foco, inevitablemente, se lo llevó Gordon. El Barça ya toma nota.

Argelia quiere ser la nueva Marruecos

Si alguien tenía problemas en ver posibles revelaciones del Mundial, Argelia las ha despejado de golpe. Los africanos cerraron su último amistoso antes del Mundial con una exhibición brutal ante Bolivia en Lawrence (Kansas). La selección sudamericana, que se quedó fuera del torneo tras caer en la repesca, no pudo competir en ningún tramo del encuentro: 0-4 y sensación de superioridad total de los de Vladimir Petkovic.

Argelia pasó por encima de Bolivia antes del Mundial / X

Mandi abrió la lata y Gouiri firmó un doblete en una actuación muy seria del conjunto argelino, con Moussa completando la goleada. Argelia está encuadrada en un grupo durísimo junto a Argentina, Austria y Jordania, pero quiere avanzar de fase por segunda vez en su historia tras Brasil 2014.

Además, la jornada de preparación dejó dos partidos menos de los previstos. Los encuentros Irán - Granada y Austria - Guatemala fueron suspendidos. En el caso del duelo entre centroamericanos y europeos, la FIFA no dio la autorización correspondiente, lo que obligó a cancelar el choque en la recta final de la preparación. Mienrtas que en el otro, la selección de Granada no logró completar a tiempo los trabajos necesarios para disputar el amistoso.

Las ganas de la anfitriona

Y mientras todo eso ocurría, en México ya se respira Mundial en cada esquina. El Azteca se prepara para abrir el torneo, con el debut de la selección anfitriona ante Sudáfrica en un escenario que volverá a ser histórico: será la tercera vez que el Mundial arranque en el país americano.

El equipo de Javier Aguirre quiere romper por fin la maldición del famoso “quinto partido” y empezar con buen pie en casa. El técnico lo dejó claro en la previa, con un mensaje ambicioso pero medido:

Javier Aguirre, seleccionador de México / EFE

“El equipo ha crecido, y está la mesa puesta para un buen inicio del Mundial. Puede ser un gran día para nosotros, con respeto al rival”, señaló en rueda de prensa antes del duelo.

Y cuando le hablaron de la racha negativa de México en los estrenos mundialistas, sorprendió con sinceridad: “No conocía esa estadística. Mañana hay que romperla; es un buen dato, se lo comentaré a los chicos. Será un motivo más para ganar”, añadió con una sonrisa como siempre en 'El Vasco'.

El Azteca ya está encendido, el país ya está en modo Mundial. Y ahora sí… solo falta el pitido inicial.