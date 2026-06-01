¿Ya has hecho la porra del Mundial? Pronostica la fase de grupos y gana premios

La Porra del Mundial que hoy lanza Sport en su sitio web y su app te ayudará a transformar el seguimiento del torneo en una experiencia más activa, competitiva y emocionante. El juego te invita a pronosticar todos los partidos del Mundial, sumar puntos con tus aciertos y seguir tu evolución en un ránking general de usuarios, donde cada jornada será una oportunidad para que ganes posiciones.

ENTRA Y HAZ TU PRONÓSTICO

El juego arranca con la fase de grupos que se inicia este jueves 11, donde puedes pronosticar cada partido, incluyendo su marcador exacto, lo que hace que cada acierto tenga más valor. Afinar bien marca la diferencia.

Dado que este es el Mundial con más equipos, grupos y partidos de la historia, la porra de Sport incorpora Rellenar con IA: una funcionalidad que con un clic completa automáticamente los resultados en base a un algoritmo que toma como referencia el ranking FIFA. Esto te permitirá tener en segundos un pronóstico base para revisar, ajustar y personalizar. La IA te facilita el arranque, pero el control final sigue estando en tus manos.

A medida que avance el torneo, también evolucionará la experiencia. Cuando el 28 de junio termine la fase de grupos, el desafio continuará con predicción de las eliminatorias, que se irán habilitando según se confirmen los clasificados. En esta fase, el foco estará en que aciertes qué selección avanza en cada enfrentamiento, hasta la final del 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York.

Los ránkings son el gran motor del juego. No solo mostrarán tu puntuación acumulada, sino que te permitirá permite ver la posición de cada usuario, medir tus distancias con el resto y seguir tu progresión a lo largo del campeonato. Habrá un ránking general, que refleja el rendimiento global, y uno por jornada.

Próximamente desvelaremos los premios que puedes conseguir si eres de los mejores del ránking.

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La Porra de Sport convertirá este Mundial en una experiencia aún más viva. La combinación de pronósticos, progresión, rankings y ayuda de inicio con Rellenar con IA da lugar a un producto fácil de entender, rápido de empezar y con capacidad para mantener el interés durante todo el torneo.