Harry Kane pulveriza récords

Hasta el momento, el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026 está destacando por encima de otras ediciones de la Copa del Mundo por la gran cantidad de récords históricos que se están batiendo: el récord de más goles en la historia de la competición, el de más ediciones jugadas por un futbolista, más partidos consecutivos marcando...

No obstante, Harry Kane no podía ser la excepción y marcharse sin superar alguna marca histórica, y en la última semana ha logrado el objetivo superando registros de gran importancia.

23 June 2026, US, Foxborough: England's Harry Kane is frozen out by Ghana's players / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Harry Kane, 'rompe récords'

Con su gol ante Panamá, el '9' del Bayern de Múnich logró superar a Gary Lineker para alcanzar la primera posición en la tabla de goleadores históricos de los 'Three Lions', pues el mítico delantero inglés logró anotar 10 veces en Mundiales, mientras que Kane alcanzó la cifra de 11, pese a que ya la ha dejado atrás con su doblete ante el Congo, el cual además de valerle a su país una clasificación a octavos, le deja con 13 goles en la competición en su carrera.

A pocos puede sorprender que el ex del Tottenham sea capaz de romper registros de goles, sin ir más lejos, esta misma campaña el ariete fue capaz de marcar con su club hasta en 61 ocasiones, entre ellas 36 veces en Bundesliga que le sirvieron para hacerse con la Bota de Oro.

Sin embargo, frente a la selección africana el 'killer' no amplió solamente el margen respecto a Gary Lineker en la tabla de máximos goleadores ingleses en Mundiales, sino que rompió un récord y escaló puestos en otro, ambos relacionados con la cantidad de juegos disputados.

Gracias a su titularidad en dieciseisavos ante el Congo, Harry ha logrado volver a escribir su nombre en la historia de Inglaterra en la máxima competición del mundo del fútbol, pues según datos de 'Opta Analyst' se ha convertido en el jugador de campo con más titularidades con la selección inglesa, alcanzando las 15 y dejando así atrás a Booby Moore, Bobby Charlton, Terry Butcher y Ashley Cole, todos ellos con 14.

Además, gracias a sus 15 partidos disputados se sitúa en el podio de los ingleses con más partidos disputados en la gran competición del futbol internacional, superando a los anteriormente mencionados y colocándose a solo dos del portero Peter Shilton, quien posee el récord. Eso sí, la principal dificultad de Kane para hacerse con el registro en solitario pasa por superar a su compañero Jordan Pickford, quien ya suma 16 y continúa siendo el guardameta titular en la actualidad.