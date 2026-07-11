Harry Kane confirma que jugó a golf con Donald Trump: "Fue una experiencia bastante surrealista"

Saltó la polémica en Inglaterra. El capitán de la selección de los 'Three Lions', Harry Kane, confirmó en rueda de prensa que en una ocasión compartió una ronda de golf con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Jugamos hace unos 18 meses, me invitó cuando estaba en Palm Beach. Fue una experiencia bastante surrealista", dijo. “Cuando el Presidente te invita a algo así...”

"No juega nada mal, honestamente. Ojalá pueda jugar tan bien como él cuando tenga su edad", añadía. Trump tiene actualmente 80 años.

El origen de estas declaraciones se remonta a los días previos, cuando Trump elogió públicamente a Kane en su red social Truth Social tras la victoria de Inglaterra por 3-2 sobre México en los octavos de final del Mundial 2026, calificándolo de gran jugador.

Poco después, en declaraciones a la prensa, el propio presidente reveló que ambos ya se conocían de haber jugado a golf y se deshizo en halagos hacia las cualidades deportivas del inglés, a quien describió como un gran jugador y un buen golfista.

En la misma rueda de prensa, Kane habló de Erling Haaland, rival de la selección inglesa en los cuartos de final de la Copa del Mundo.

"Creo que somos jugadores completamente diferentes. Sé que ambos somos delanteros centros, pero jugamos en posiciones casi distintas. (...) Erling físicamente es una máquina, es una bestia. Su definición está al más alto nivel y, obviamente, su récord de goles habla por sí solo", dijo sobre el futbolista del Manchester City.

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"Yo me veo como un jugador diferente, aunque marque la misma cantidad de goles. Pienso que tal vez yo me involucro un poco más en el juego que él", agregó.