Ya se han vendido un millón de entradas para el Mundial 2026

El Mundial 2026 todavía no tiene calendario definido, pero ya tiene cifras de récord. La FIFA ha anunciado que se han vendido más de un millón de entradas durante la fase de preventa de Visa, un dato que refleja la expectación que despierta la primera Copa del Mundo con tres sedes y 48 selecciones.

El interés ha sido global: aficionados de 212 países y territorios han participado en la primera fase de venta. Estados Unidos, Canadá y México, los países anfitriones, lideran la lista de compradores, seguidos por Inglaterra, Alemania, Brasil, España, Colombia, Argentina y Francia.

“Es un paso muy emocionante rumbo al 2026. Ver cómo tantos amantes del fútbol quieren formar parte de este acontecimiento histórico es algo extraordinario”, aseguró Gianni Infantino, presidente de la FIFA, tras conocerse las cifras.

El próximo gran paso llegará el 27 de octubre, cuando se abrirá un nuevo periodo de venta con boletos individuales, abonos por estadio y paquetes por selección. Los interesados podrán hacerlo a través de FIFA.com/tickets, la única plataforma oficial de venta.

La FIFA ha habilitado también un sistema de intercambio de entradas para evitar la reventa ilegal y ofrece paquetes hospitality para los partidos más demandados.

Con 28 selecciones ya clasificadas y una estructura inédita que multiplicará el número de partidos, el Mundial 2026 promete ser un espectáculo sin precedentes.